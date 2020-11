Ha sido un triste fin de semana para la familia de los duques de Cambridge. Kate y Guillermo han dicho adiós a uno de sus más fieles ‘amigos’. La pareja se despedía de Lupo, el cocker spaniel que les ha acompañado en los últimos años y que desde su llegada a Kensington era uno más de la familia, protagonista incluso de algunas de las instantáneas más importantes de los últimos años, como la ‘presentación’ de George o su tercer cumpleaños.

Desde el perfil oficial de los Cambridge en Instagram, la cuenta de Kensington Palace se anunciaba la triste noticia con una imagen de la mascota en blanco y negro y unas entrañables palabras por parte de Kate y Guillermo: “con gran tristeza damos a conocer la muerte de nuestro perro, Lupo. Ha estado en el corazón de nuestra familia y lo echaremos mucho de menos». La mascota llegó a la vida de los Cambridge en 2011, poco después de su enlace, con el objetivo de hacer más llevaderas las ausencias del príncipe Guillermo, que aquel momento ejercía como piloto de ambulancias a tiempo completo. Lupo era hijo de Ella, una de las perras de James Middleton, hermano de Kate, que ha lamentado profundamente esta pérdida.

Para James Middleton los animales y, en especial los perros, son una parte fundamental de su vida. De hecho, le han ayudado mucho a superar algunos de los momentos más difíciles de sus últimos años. El hermano de la Duquesa es en la actualidad embajador de la organización “Pets as Therapy”, que utiliza a los perros como terapia con pacientes en hospitales, colegios o centros de acogida. El cuñado del duque de Cambridge ha querido despedirse también a través de las redes de la masota de su hermana: “nada puede prepararte para la pérdida de un perro. Para aquellos que nunca lo han tenido, puede ser difícil comprender la pérdida. Sin embargo, para aquellos que han amado a un perro, saben la verdad: no es solo una mascota; es un miembro de la familia, un mejor amigo, un compañero fiel, un maestro y un terapeuta. Muchas personas a lo largo de los años me han contactado sobre el dolor de perder un perro y, para la mayoría, en casi todos los sentidos es comparable a la pérdida de un ser humano. El dolor que sentí por perder a mi primer perro Tilly en 2017 todavía duele y al escuchar la noticia sobre Lupo me trajo una ola de emociones», ha escrito el joven junto a una preciosa imagen del perro.

A pesar de haber pasado unos difíciles días, Kate ha retomado su agenda oficial con uno de los compromisos más esperados de los últimos tiempos. Vía web y desde su residencia oficial, la esposa del príncipe Guillermo ha compartido algunos detalles de uno de sus proyectos más ambiciosos, la encuesta con las cinco grandes preguntas para conocer los retos a los que se enfrentan los padres de niños de hasta cinco años.

El resultado se dará a conocer a lo largo de esta semana, cuando por fin se revelarán cinco ideas sobre la crianza de los niños en las que se debe insistir. A pesar de que se ha tratado de un acto virtual y de que Kate se ha mostrado entusiasmada con la presentación, su mirada aparecía algo triste, y no es para menos dada la reciente pérdida.