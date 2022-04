Louis de Cambridge posa divertido en su cuarto cumpleaños

La Familia Real británica está de celebración. El hijo pequeño del príncipe Guillermo y Kate Middleton, Louis de Cambridge, cumple hoy cuatro añitos y para celebrarlo, el palacio de Kensington ha compartido en sus redes sociales unas emotivas imágenes del pequeño de la casa. Kate Middleton ha sido la encargada de captar las instantáneas y es que, al saber retratar a la perfección el carácter y el alma de cualquiera de sus tres hijos, no podría haber otra mejor fotógrafa oficial para la familia.

El pequeño, vestido con un jersey de punto con estrellas y bermudas en color verde se divierte en una playa de Norfolk, Reino Unido, durante las vacaciones de Semana Santa. El mismo escenario que los duques de Cambridge eligieron para compartir un precioso vídeo con motivo del décimo aniversario de su boda el año pasado. Además de derrochar entusiasmo desafiando al objetivo de la cámara con su gran sonrisa, se ha podido ver cuánto ha crecido en los últimos tiempos. Nacido en un día muy especial para los ingleses, el día de San Jorge, patrono del país, Louis de Cambridge ha celebrado con alegría su nueva vuelta al sol.

Con motivo de su cumpleaños, el pequeño ha reaparecido tras estar ausente en los últimos actos en los que han participado los duques de Cambridge con sus hijos. El último fue la reciente Misa de Pascua que tuvo lugar en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, a la que sus hermanos George y Charlotte sí acudieron, haciendo aún más notable la ausencia del príncipe Louis. Al igual que lo hicieron en el homenaje al duque de Edimburgo, un solemne acontecimiento en el que también estuvo ausente el benjamín de la familia.

Hoy, la familia al completo tendrá doble celebración. Por un lado, festejarán el santo de su primogénito puesto que es el día de St. George, una de las festividades más importantes de Reino Unido. Asimismo, soplarán las velas por el cuarto cumpleaños del pequeño Louis, donde, con toda seguridad, no faltará la tarta que, como cada año, prepara Kate con ilusión. Así lo ha confesado ella misma en varias ocasiones, otorgándose el papel de preparar el pastel de cumpleaños de sus pequeños: “Me encanta hacer el pastel. Se ha convertido en una tradición que me quede despierta hasta la medianoche con cantidades ridículas de mezcla para pastel y glaseado y hago demasiado. Pero me encanta”.

Este día tan especial coincide con lo rumores de un posible cambio en la vida de los hijos de los duques de Cambridge. Según han señalado los tabloides británicos, el príncipe Guillermo y Kate Middleton estarían buscando a sus hijos una nueva escuela, pues la familia planea abandonar este mismo verano el palacio de Kesington para comenzar una nueva vida en Berkshire. Y es que, mucho ha cambiado la vida del nieto del príncipe Carlos desde la primera vez que apareció públicamente en los brazos de su madre a las puertas del hospital St. Mary en Paddington. Su llegada al mundo rondó las 10 de la mañana y, con casi cuatro kilos, se convirtió en el quinto miembro de la realeza en la línea de sucesión al trono británico. Por delante, su abuelo Carlos de Inglaterra, su padre Guillermo y sus dos hermanos, George y Charlotte. Tres meses después de nacer, Louis de Cambridge recibió las aguas bautismales en la capilla real del Palacio de St. James.