Los secretos que esconde la sesión de fotos más natural de Kate Middleton

Hace apenas unos días que Kate Middleton cumplía 40 años. Una cifra redonda a la que llega en un momento clave para la monarquía británica. Como si de un regalo se tratase, el fotógrafo italiano de moda, Paolo Roversi, ha sido el encargado de realizar una sesión de fotos que da la vuelta al mundo. Tres retratos con mucha historia detrás y que se podrán ver en la colección permanente de la National Portrait Gallery de Londres, institución de la que la duquesa es patrona desde el 2012.

Los tres nuevos retratos que se han lanzado para conmemorar la ocasión se mostrarán a la comunidad en tres lugares significativos: Berkshire, St Andrews y Anglesey, como parte de la @NationalPortraitGallery, exposición nacional Coming Home, antes de la reapertura de la Galería en 2023″, escriben los duques de Cambridge en su cuenta oficial de Instagram.

Todos los retratos que conforman la sesión guardan una intrahistoria. Poco o nada se ha dejado al azar. Los tres comparten denominador común con nombre y apellidos: Alexander McQueen. Del modisto inglés son los tres vestidos que luce. De sobra conocido es el gusto de Kate Middleton por sus creaciones, hasta el punto de que el encargado de confeccionar el vestido con el que dio el sí quiero al príncipe Guillermo, en una boda celebrada en 2011 en la Abadía de Westminster.

Las imágenes se captaron en el invernadero del majestuoso Real Jardín Botánico -Kew Gardens- que la propia Kate bendijo para recalcar así el valro que le otorga a la naturaleza, así como su impacto en la salud mental, una disciplina en la que ella y su marido están volcados. En uno de sus looks no puede faltar el rojo, color fetiche para ella. El tono sepia evoca momentos pasados que para algunos críticos rezuma aires victorianos. ¿Es Catalina, la reina Victoria o a la reina María de Teck?

