Kate Middleton ha conseguido convertirse con el paso de los años en una de las royals más elegantes del mundo. A pesar de que en alguna ocasión ha tenido algún que otro traspiés estilístico y que se cuenta que la Reina Isabel además le llegó a llamar la atención por el largo de sus faldas -algo que corrigió de manera inmediata-, lo cierto es que, a día de hoy, todos sus looks son analizados hasta el mínimo detalle y clonados de diferentes maneras.

La duquesa de Cambridge no suele arriesgar mucho en sus estilismos. Outfits de líneas clásicas, en una amplia gama de colores, y en los que los patrones se repiten de manera constante. Algo similar ocurre con el calzado, con el que tampoco hace grandes concesiones.

Su estilo es bastante más sencillo que el de otras royals, como Máxima de Holanda o la propia Reina Letizia que, de vez en cuando, se deja llevar por las tendencias, adaptándolas a los protocolos estrictos e inamovibles que han de regir el vestuario de una royal.

A pesar de que Kate Middleton no suele ser objeto de críticas en sus looks, lo cierto es que, a veces, desafía las normas no escritas de la Reina Isabel en este aspecto. La hemos visto en numerosos actos con pantalones -y no solo en temas más informales o que requieren de esta prenda-, también con las uñas de los pies pintadas de colores fuertes o llevando zapatos de cuña, que, según se comenta, no son del gusto de la monarca, aunque ella nunca se ha pronunciado sobre este tema. No obstante, la soberana es consciente de que los tiempos cambian y a pesar de que comentan que no le gusta que las royals lleven pantalones ni cuñas, hace la vista gorda. Sin embargo, ello no es óbice para que en actos de mayor relevancia se cumpla con un estricto protocolo.

Precisamente en su reciente viaje a Belice -dentro de la gira que la pareja lleva a cabo por el Caribe hasta el próximo sábado 26 de marzo por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel-, Kate Middleton ha sacado de su armario algunos zapatos de esparto. La Duquesa se ha adelantado a la temporada de verano gracias a este inolvidable periplo, en el que nos está deleitando con llamativos estilismos que emulan la época veraniega.

Es cierto que, en la mayoría de las ocasiones la esposa del príncipe Guillermo apuesta por alpargatas de cuña, que además permiten estilizar la figura sumando unos centímetros más, pero también la hemos visto con alpargatas planas, en su forma más clásica. Suele recurrir a firmas españolas, como Castañer, que han sabido hacerse su hueco en el armario de la Duquesa. No te pierdas sus looks, son toda una fuente de inspiración para que planifiques tus estilismos de verano.