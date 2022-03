La familia real británica no levanta cabeza. Después del escándalo del príncipe Andrés, la marcha de los duques de Sussex y las críticas que recibió a raíz de la entrevista que Harry y Meghan concedieron a Oprah Winfrey ahora es el príncipe Guillermo quien está en el punto de mira. El hijo mayor de Carlos de Inglaterra ha recibido una inesperada crítica por parte de una periodista, después de unos comentarios que ha hecho en un acto reciente.

Los duques de Cambridge visitaron a mitad de esta semana el Centro Ucraniano de Londres. Un acto oficial con el que la pareja pretendía mostrar su apoyo al pueblo ucraniano, a consecuencia de la invasión por parte de Rusia, que ha desembocado en un dramático conflicto bélico que mantiene en vilo al mundo entero y que, por el momento, no tiene visos de solucionarse en un breve espacio de tiempo.

La pareja ha querido interesarse por cómo se está llevando a cabo la gestión de ayuda humanitaria y conocer de primera mano la situación de los afectados. De hecho, Kate Middleton ha apostado por lucir un jersey azul, uno de los colores de la bandera de Ucrania, como detalle de solidaridad con el país. Un gesto que se suma al de la Reina Isabel, que en su reciente audiencia en Windsor con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, colocó unas flores amarillas y azules, que se han relacionado con el apoyo de la monarca a la situación de los ucranianos.

Sin embargo, a pesar de estos detalles, lo cierto es que unas declaraciones por parte del príncipe Guillermo han ocasionado comentarios bastante críticos con el duque de Cambridge. Ha sido durante una conversación que el nieto de la Reina Isabel ha mantenido con algunos responsables del centro. Según ha trascendido, el hijo mayor del príncipe de Gales ha comentado que “es muy raro ver una guerra en Europa para nuestra generación”. Unas palabras que, en lugar de interpretarse al pie de la letra, se han asociado con: “las guerras son normales en Asia y África”.

Ha sido una periodista quien ha atacado al príncipe Guillermo a raíz de sus palabras y ha expuesto que lo que el duque de Cambridge quería decir es que, efectivamente, en el continente europeo no es habitual que haya un conflicto bélico, pero sí en otras zonas, lo que se asocia con un comportamiento racista. Sin embargo, ella misma rectificó y pidió disculpas, a pesar de que en ese momento el post ya había generado muchos comentarios.

Una interpretación que, irremediablemente, ha traído a la memoria la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey, en la que aseguraron que habían sido víctimas de racismo a raíz del inminente nacimiento de su hijo mayor. A pesar de que la pareja nunca explicó qué persona había preguntado por el posible color de piel de Archie Harrison, sí matizaron que no había sido ni la Reina ni el duque de Edimburgo. No obstante, las especulaciones no cesaron y se llegó a apuntar al príncipe Carlos o a la princesa Ana. De hecho, el propio Guillermo fue uno de los primeros en declarar que no eran una familia racista.

No obstante, en las redes, varios usuarios se han mostrado en desacuerdo con los comentarios de la periodista y han recalcado que el Príncipe está en lo cierto, que no es habitual ver un conflicto bélico en Europa, sin que eso tenga que significar que está ofendiendo a nadie.