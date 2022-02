El príncipe Andrés, ‘ridiculizado’ por el personal de Buckingham

El príncipe Andrés respira tranquilo, aunque solo por una parte. La semana pasada se confirmaba que el hermano de Carlos de Inglaterra había llegado a un acuerdo con Virginia Giuffre a raíz de la demanda que la norteamericana interpuso contra él por presunto acoso. Según ha trascendido, el duque de York se ha comprometido a abonar una cifra superior a los diez millones de dólares y apoyar a la organización de mujeres damnificadas por el caso Epstein.

Sin embargo, esta ‘victoria’ no lo es tanto para el que durante mucho tiempo ha sido hijo favorito de la Reina Isabel. Y es que el acuerdo no ha dejado en ningún momento claro si el Príncipe es culpable o no y además se ha publicado que la Reina le va ayudar a pagar la importante suma, lo que tampoco deja en un buen lugar a la Corona.

Lo cierto es que la reputación del duque de York está muy dañada. Alejado de las actividades oficiales, no hay previsión de que retome su papel, ni tampoco de que se le restablezcan los títulos y honores que se le han retirado. A esto hay que sumar que el príncipe Carlos tiene cada vez más protagonismo en la gestión de ‘La Firma’ y que su intención es reducirla al máximo, lo que no incluye ni a Andrés ni a su familia.

A pesar de que el duque de York puede estar más o menos relajado por haber dado carpetazo al tema de Giuffre, los británicos lo siguen teniendo en baja consideración. De hecho, recientemente, una de las residencias de la Reina en Escocia amaneció con pintadas sobre el príncipe Andrés. Pero más allá de la consideración de los británicos hacia el Duque, su propio personal ha sido muy crítico con él.

Según ha trascendido, el personal del Palacio de Buckingham ha adaptado una canción infantil con la que ridiculiza la figura del príncipe Andrés. Se trata del tema El gran viejo duque de York, en el que hablan del acuerdo del hijo de la Reina con Virginia Giuffre. Tal como se ha podido saber, los asistentes de Palacio han estado cantando: “el gran duque de York tenía doce millones de libras. Se las dio a alguien ha quien nunca había conocido, por algo que nunca hizo”, reza la letra.

Unas palabras que dejan más que clara la opinión del personal al servicio del Príncipe sobre su acuerdo con Giuffre y que fácilmente podría trasladarse a gran parte de la población, que está muy sorprendida con todo lo que ha pasado.

No hay que olvidar que en la polémica entrevista que el príncipe Andrés ofreció a la periodista Emily Maitlis, el hermano de Carlos de Inglaterra confirmó su amistad con Epstein, aunque poco después aseguró que estaba arrepentido de haber tenido relación con el empresario.

El Príncipe declaró que no recordaba haber conocido en ningún momento a Giuffre, cuando se hizo pública la fotografía que la joven tenía con Andrés. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que Virginia ha perdido la imagen original, lo que hace imposible comprobar si ha sido modificada o no. Se comenta que este ha sido uno de los motivos que ha propiciado el acuerdo.