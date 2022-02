Kate Middleton pone ‘contra las cuerdas’ a Guillermo: la importante cuestión en la que discrepan

Kate Middleton ha realizado esta semana su primer viaje en solitario tras la pandemia. La Duquesa ha estado en Dinamarca, donde ha coincidido con Mary Donaldson y la Reina Margarita. Un viaje muy especial que ha estado marcado por momentos entrañables y divertidas anécdotas, además de servir para fortalecer los lazos entre ambos países.

Durante el viaje, una de las visitas que Kate Middleton ha llevado a cabo ha sido una reunión con un grupo de padres y sus hijos pequeños, en el marco de un proyecto sobre Salud Mental Infantil de la Universidad de Copenhague. Para la Duquesa, todos los temas relacionados con la salud mental de los niños y jóvenes ocupan un lugar importante en su agenda, de hecho, ha llevado a cabo varias iniciativas sobre este tema.

Sin embargo, en esta ocasión la reunión ha provocado que la esposa del príncipe Guillermo revele un inesperado deseo. Rodeada de niños y, ahora que el pequeño de los Cambridge está a punto de empezar el colegio, Middleton ha confesado que “le dan ganas de tener más”.

Una afirmación que deja claro que, si por ella fuera, seguiría la estela de la Reina Isabel y tendría un cuarto hijo, aunque parece que su marido no está muy de acuerdo con esto. “Guillermo siempre se preocupa cuando tengo algún bebé de menos de un año cerca. Después vuelvo a casa diciendo ‘tengamos otro más’, ha revelado la Duquesa entre risas. Y es que el matrimonio ya es tiene tres hijos, los príncipes George, de ocho años, Charlotte de seis y Louis, de tres años.

No es la primera vez que Kate Middleton muestra su intención de aumentar la familia, ya que le encantan los niños pequeños. De hecho, hace más o menos un mes, en una visita a un centro hospitalario en Lancashire, el propio príncipe Guillermo bromeó al respecto. En ese momento, una pareja le dio a su bebé a la Duquesa para que le sacaran una fotografía, y Guillermo dijo: “no le deis más ideas a mi mujer” y recalcó a Kate que “no se la llevara”, en tono de broma, consciente de que ella es feliz rodeada de bebés.

De hecho, han sido varias las veces que este tema ha salido a la luz en actos oficiales, pero mientras que el duque de Cambridge siempre se ha mostrado reacio a aumentar más aún la familia, parece que, si fuera por su esposa, se pondrían manos a la obra inmediatamente.

No obstante, ahora mismo no es el mejor de los momentos para este tema. No hay que olvidar que en breve tienen lugar los actos con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel y que la pareja va a realizar una importante gira por el Caribe por este motivo. Por eso, si recordamos que Kate Middleton suele sufrir bastantes molestias en el comienzo de todos sus embarazos, es mejor que esperen un poco a que su agenda se libere. Además, si tuvieran un cuarto hijo, seguirían claramente la estela de la Reina Isabel, que tuvo cuatro con el duque de Edimburgo. Está claro que, pese a las reticencias de Guillermo, Kate Middleton no piensa dejar pasar el tema y seguirá insistiendo. Solo el tiempo dirá quién se sale con la suya.