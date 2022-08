Los duques de Cambridge, en el punto de mira por un rumor que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales. La expresión ‘Prince William Affair’ se ha convertido en tendencia después de que un usuario anónimo publicara un post en el que hablaba de un presunto affair de un miembro de la realeza. Una publicación que fue borrada poco después, pero que no evitó que el rumor se propagara, hasta el punto de aparecer en algunos perfiles destacados que centran su actividad en difundir cotilleos de personas importantes de todo el mundo.

En concreto, el perfil de Instagram de Deuxmoi es que más bombo ha dado al rumor: «Este cotilleo es tan fuerte que casi me escandaliza compartirlo con vosotros (pero lo haré de todos modos)», compartían en la cuenta, en la que hacían referencia a «cierto miembro de la realeza británica involucrado en una aventura extramatrimonial». Según apuntaban, se trata de un ‘secreto a voces’ del que nadie tiene dudas en Londres, pero que, en este caso además, es algo conocido por la pareja del implicado: «A la esposa no le importa y, de hecho, prefiere que su marido satisfaga sus necesidades sexuales en otro lugar, siempre y cuando no haya implicación emocional, como ha sido el caso con la última mujer», comentan en el post.

Un detalle que muchos han relacionado con la presunta aventura que el príncipe Guillermo supuestamente mantuvo con Rose Hanbury, del círculo más íntimo de los duques de Cambridge y esposa del marqués de Cholmondeley.

A pesar de que Deuxmoi se ha hecho eco del post viral -que ha sido borrado-, lo cierto es que las informaciones que se dan en la cuenta no están confirmadas. Es más, ellos mismos dejan patente una cláusula de exención de responsabilidad: «Las declaraciones realizadas en esta cuenta no están confirmadas de manera independiente. Esta cuenta no afirma que la información aquí publicada esté basada en hechos. No hay confirmación de la validez de los rumores, pero explicamos por qué están en boca de todos».

Aunque en la cuenta no se ha hecho referencia directa al príncipe Guillermo, la realidad es que en cuestión de unos minutos las redes se llenaron de posts relacionados con el duque de Cambridge y su nombre pasó a ser trending topic mundial.

Por el momento, ni el príncipe Guillermo ni Kate Middleton se han pronunciado sobre este asunto y parece poco probable que vayan a hacerlo. De hecho, no hay que olvidar que son muchos y continuos los rumores que circulan sobre los miembros de la realeza y que, en sus más de setenta años de reinado, la Reina Isabel jamás ha desmentido o confirmado ninguno de ellos, sino que ha optado por una política de silencio. Una decisión que, a tenor de lo muy apreciada y respetada que es la monarca, ha sido del todo acertada.