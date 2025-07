Cumbre de paz en pleno corazón de la capital británica. Mientras los focos estaban puestos en el desarrollo del torneo de Wimbledon y la reaparición de los príncipes de Gales con sus hijos para disfrutar de la final masculina, en uno de los clubes privados más conocidos de Londres se ha llevado a cabo una reunión secreta que afecta de manera directa a la Corona y a la familia real.

Según han informado medios británicos, los asesores del rey Carlos III y los del príncipe Harry han protagonizado un encuentro del que no han trascendido detalles concretos, aunque todo apunta a que el tema principal que se ha tratado ha sido la posible reconciliación de los duques de Sussex con los Windsor. Harry y Meghan llevan ya más de cinco años alejados de la familia real y las tensiones a lo largo de este lustro han sido constantes, sobre todo, por las incendiarias declaraciones de la pareja. Palabras a las que, por cierto, desde el Palacio de Buckingham nunca han respondido de manera directa, como suelen hacer en estos casos.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en Nueva York. (Foto: Gtres)

La prensa británica ha publicado unas fotografías en las que se puede ver juntos a la nueva directora de comunicación de los duques de Sussex, Meredith Maines, y al responsable de las relaciones públicas en el Reino Unido de la pareja, Liam Maguire. Ambos se han encontrado con una de las personas de confianza del rey Carlos III, Tobyn Andreae, su secretario de comunicación.

La reunión se celebró a mediados de la pasada semana en el Royal Over-Seas League. Se trata de un conocido club privado que se encuentra ubicado muy cerca de la que sigue siendo residencia privada del rey Carlos III en Londres, Clarence House. Este club está muy vinculado a la familia real desde hace décadas, de hecho, en el año 1922 recibió una carta de la familia real en la que le instaba a mantener su espíritu de amistad internacional. Una cualidad que llama al entendimiento y a dejar de lado las controversias, algo que bien podría aplicarse a la actual situación de los Windsor y los Sussex.

Aunque no se sabe el motivo exacto por el cual se ha celebrado la reunión, ni tampoco quién ha sido el que ha tomado la iniciativa, no deja de ser un gesto llamativo y positivo, que demuestra que los lazos entre la familia real y el príncipe Harry y Meghan Markle no están del todo rotos y la puerta no se ha cerrado definitivamente.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Algunas fuentes han recalcado en más de una ocasión que el monarca no tiene intención de cortar toda comunicación con su hijo menor, pero la situación del actual príncipe de Gales es diferente. Guillermo no perdona los agravios de su hermano y no está dispuesto a retomar la relación. Al menos no de manera inminente.

Según ha publicado la edición dominical de The Daily Mail, una fuente cercana a los asesores tanto de los Sussex como del rey Carlos III ha asegurado que este encuentro supone un primer paso hacia una posible reconciliación entre Harry y su padre, aunque todavía queda mucho por hacer. No obstante, no deja de ser un importante acercamiento después de las complicadas circunstancias por las que ha pasado la relación en los últimos años. El propio Harry ha hablado en más de una ocasión de su deseo de una reconciliación con su padre. Quizás ahora esa posibilidad está más cerca que nunca.