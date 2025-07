La llegada de Meghan Markle a la familia real en 2018 supuso todo un torbellino en la estricta rutina de los Windsor. Muchos hablaron entonces de la duquesa de Sussex como un soplo de aire fresco que, con el paso de los años, acabó convirtiéndose en un huracán que tuvo mucho que ver con uno de los cismas más importantes de la monarquía británica. No vamos a echarle la culpa del todo a Meghan de la salida de los duques de La Firma, pero está claro que, sin ella, el príncipe Harry nunca se habría atrevido a dar un paso tan importante y crucial.

Mucho antes de que se produjese la ruptura que llevó a la posterior salida de la pareja de la estructura de la Corona, a Meghan Markle la recibieron en Buckingham con los brazos abiertos. Tanto es así que tuvieron con ella algunas deferencias que nunca se tuvieron con la actual princesa de Gales. Algo de lo que, probablemente, la Reina Isabel II se arrepintió con el tiempo.

La Reina Isabel II con Meghan Markle. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, a Meghan Markle acudió a las celebraciones familiares de Navidad en Sandringham antes de casarse, mientras que Kate Middleton no lo hizo hasta después de su boda a pesar de que la Reina Isabel se saltó su propia norma de no ring, no bring (sin anillo no hay invitación) y decidió invitarla antes del compromiso. La princesa prefirió no asistir como gesto de respeto por la tradición y porque no quería precipitar su integración en la familia real.

Sin embargo, uno de los detalles que más marcó la diferencia entre las dos cuñadas con respecto a la monarca tuvo que ver con uno de los elementos más importantes de la monarquía y que ahora está a punto de decir adiós.

Meghan Markle en su primera Navidad con la familia real. (Foto: Gtres)

Estamos hablando del Royal Train que, tal como se ha confirmado, dejará de estar operativo antes de marzo de 2027. Una retirada con la que se pone fin a una tradición de más de 150 años que comenzó en la etapa de la reina Victoria. Ha sido Carlos III el que ha tomado esta decisión, debido a los altos costes de mantenimiento frente a su poco uso, a la obsolescencia a nivel técnico y al deseo del rey de modernizar la monarquía, en línea con su estrategia de una institución más moderna y eficiente.

Con la retirada del Royal Train llega el fin de una era, al igual que ocurrió con la retirada del yate real Britannia. El tren era uno de los medios de transporte preferidos de la Reina Isabel II y sus vagones han sido testigos de grandes acontecimientos y momentos importantes de la familia real.

Kate Middleton en el tren real. (Foto: Gtres)

El gesto de la Reina con Meghan Markle

En el año 2018, poco después de que se celebrase su boda con el príncipe Harry, la Reina Isabel II invitó a Meghan Markle a que viajara con ella en el tren real. Un gesto sin precedentes que fue interpretado como un bonito detalle por parte de la monarca hacia la nueva duquesa y que estableció una línea diferencial con Kate Middleton. En aquel momento, la hoy princesa de Gales no había subido todavía al tren real y este gesto por parte de la Reina Isabel fue muy comentado ya que este transporte solía estar reservado a los miembros más veteranos.

Hubo que esperar hasta el año 2020, ya tras la salida de los duques de Sussex de La Firma, para que Kate Middleton subiera al mítico tren. Fue durante una gira de unos tres días y 2000 kilómetros por varias zonas de Inglaterra, Escocia y Gales.