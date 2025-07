Leonor recibe la Medalla de Galicia: “No voy a tener morriña porque a Galicia quiero volver siempre”

Día importante en la vida de la princesa de Asturias. Leonor se encuentra ya en la última semana de su formación en la Armada. Una semana cargada de actos simbólicos que han arrancado en Santiago de Compostela y que finalizarán en Marín el próximo miércoles. La princesa y sus compañeros del crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián Elcano llegaron este domingo por la tarde a la escuela naval procedentes de Ferrol y fueron recibidos en el muelle al ritmo del tradicional tema de Paquito, El chocolatero.

Sin embargo, no ha sido hasta este lunes cuando ha arrancado la agenda oficial de la princesa en Galicia, ya sin el resto de la tripulación. Una agenda en la que Leonor ha dejado de ser una guardiamarina más, para ejercer como princesa de Asturias y heredera al trono.

La princesa Leonor con Camilo Villarino. (Foto: Gtres)

Al igual que ocurrió al final de su instrucción en la Academia General Militar de Zaragoza, en Galicia la hija mayor de los Reyes también ha recibido una serie de distinciones. En este caso se trata de la Medalla de Oro de Galicia y el título de Hija Adoptiva de Marín.

Ha sido en torno a las 10:30 de la mañana cuando, vestida de uniforme y en medio de una gran expectación, Leonor ha llegado al Pazo de Raxoi en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. En esta ocasión, de la misma manera que el pasado año, la princesa no ha estado acompañada por nadie de su familia. No obstante, sí que ha contado con el apoyo de Camilo Villarino, jefe de la Casa de S.M. el Rey, que ya la ha acompañado en otros actos importantes en solitario.

La princesa Leonor en Santiago de Compostela. (Foto: Gtres)

Las palabras de Leonor

La princesa ha empezado su discurso explicando lo que ha significado para ella Galicia a lo largo de estos meses de formación y también durante el tiempo que ha estado a bordo del buque escuela: «Me gustaría ser capaz de transmitir lo que ha significado para mí sentir Galicia en estos meses de mi formación como guardiamarina. Hace unos días que me he reencontrado con mis compañeros y hemos regresado juntos a tierras gallegas. En esta tierra que fue de emigrantes he recordado a todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor. Al cruzar el canal de Panamá o en Brasil, he pensado en todos aquellos compatriotas que en tiempos difíciles llegaron a muchos países de América. En algunos, a los españoles les llamaban gallegos. Aún lo hacen. Su huella es profunda y fértil», ha dicho la hija mayor de los Reyes.

Leonor ha explicado que Galicia es una tierra de acogida y que ella se ha sentido como una gallega más el tiempo que ha estado en la comunidad. En un perfecto gallego, la princesa ha comentado que la vida en la ría de Pontevedra fue exigente e intensa. No obstante, ha recalcado que también pudo pudo disfrutar del buen ambiente y de la comida, en especial en los furanchos.

La princesa Leonor en Santiago de Compostela. (Foto: Gtres)

«El tiempo ha pasado muy rápido y a los meses intensos de Marín les ha seguido el crucero de instrucción y las semanas en la fragata. Siento que este año en la Armada me ha servido para afianzar los valores de honor, valor, disciplina y lealtad que definen nuestra escuela naval», ha sentenciado la princesa, que ha querido dar las gracias a todos los marinenses y a todos sus compañeros que la acogieron con los brazos abiertos y la han ayudado en todo momento. “Me siento muy honrada de que me consideréis Hija Adoptiva de Marín”, ha recalcado.

A pocos días de terminar su etapa en Marín, Leonor ha dicho que no va a sentir morriña, porque a Galicia quiere volver siempre. «Como escuché al entrar en la ría de Ferrol: aquí está mi hogar, donde se acaba el mar», ha expresado la princesa.