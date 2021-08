Kit Harington (‘Juego de Tronos’) confiesa que pensó en suicidarse

Kit Harington vivió su momento dorado de fama cuanto interpretó a Jon Nieve en la mítica serie ‘Juego de Tronos’. Todo el planeta alucinaba y comentaba con sus allegados una ficción que cambió la industria por completo. Sus personajes eran poco menos que héroes icónicos para la sociedad. En definitiva, toda una revolución. Sin embargo, suele suceder que la fama acarrea una arista no tan positiva que no todos se atreven a contar.

El actor ha querido relatar en una entrevista con ‘The Sunday Times’ el agónico proceso personal que vivió cuando finalizó ‘Juego de Tronos’, allá por primavera del año 2019. Harington empezó a sentirse mal consigo mismo, a castigarse y eso derivó un cuadro agudo de depresión qué él mismo cuenta.

«Llegas a un lugar en el que te sientes como una mala persona, te sientes como una persona vergonzosa. Y sientes que no hay salida, que eso es lo que eres y que no puedes», comienza diciendo. Pero lo más grave fue no encontrar la manera de salir de ese callejón y pensar incluso en quitarse la vida: «Pasé por períodos de depresión real en los que quería hacer todo tipo de cosas, tuve pensamientos suicidas. Espero poder ayudar a alguien», relata.

El único deseo de Kit Harington al hacer público esto es poder echar un cable a aquellos que puedan estar pasando una situación similar: «No quiero ser visto como un mártir o especial. He pasado por algo, son cosas mías, pero si ayuda a alguien, está bien». Además, tira de literatura para añadir que «una de las cosas que he aprendido es que la expresión ‘un leopardo no cambia sus manchas’ es completamente falsa: un leopardo realmente puede cambiar sus manchas. Creo que eso es lo más hermoso. Eso era algo a lo que me aferré, la idea de que podía hacer este gran cambio fundamental en quién era y cómo iba con mi vida».

A Jon Nieve la ha cambiado la vida por completo el nacimiento de su primer hijo. Ha recuperado la ilusión, la felicidad y está entregado en cuerpo y alma al pequeño. Pero antes de eso vivió todo un infierno que lo llevaron a una clínica de rehabilitación para solucionar «unos problemas personales» que posteriormente se descubrieron que era estrés y adicción al alcohol.

Él mismo se ha referido a estos problemas en esta reciente entrevista: «Diré acerca de mis adicciones que las mantuve muy, muy en secreto y fui increíblemente reservado al respecto, así que fueron una gran sorpresa para la gente que me rodeaba. Supongo que es algo habitual caso. Ahora soy un hombre muy, muy feliz… y sobrio».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

El efecto ‘Juego de Tronos’ no solo pasó factura a Kit Harington. Otra compañera de rodaje como Sophie Turner (Sansa Stark) también tuvo pensamientos de suicidio.