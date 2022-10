Se da a conocer la fecha de emisión de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’

No cabe duda del gran éxito que está teniendo La Casa del Dragón, algo que era de esperar sobre todo teniendo en cuenta la gran acogida que tuvo Juego de Tronos en su día. En esta serie de HBO se adapta la novela de fantasía de Fuego y Sangre de George R.R. Martin para hacer ver a los espectadores todos los entresijos de la familia Targaryen 172 años antes del nacimiento de Daenerys, a quien dio vida Emilia Clarke en la ficción.

Con la primera temporada de La Casa del Dragón a punto de finalizar y la guerra civil conocida como Danza de los Dragones en su máximo esplendor, muchas son las personas que se han preguntado cuándo tendrá lugar la emisión de la segunda y esperadísima parte de una saga que ha conseguido dejar boquiabierta a la audiencia, razón por la que el director, Ryan Condal, y el co-director, Miguel Sapochnik, han querido crear aún más expectación si cabe en torno a la producción.

A través de una entrevista con Collider, ambos desvelaron que ya cuentan con un plan de cara a los próximos episodios. Algo que no resulta nada complicado, sobre todo teniendo en cuenta que hay “300 años de historia de los Targaryen para explorar”. No obstante, hay que saber sintetizar al máximo para no caer en obviedades mientras se mantiene en todo momento la máxima atención por parte de los espectadores, razón por la que se requieren varios meses para grabar diez capítulos, algo que ocurrió también con la primera temporada.

De esta manera, se espera que este nuevo rodaje pueda volver a durar en torno a un año, mientras que los trabajos de efectos visuales posteriores se demoren más o menos el mismo tiempo. Es por ello que todo apunta a que la próxima temporada llegue a nuestras pantallas antes del verano de 2024 como mínimo, y quizá un poco más tarde de esta fecha. Así que, no queda otro remedio que amenizar esta larguísima espera refrescando las memoria al ver Juego de Tronos, una serie que sin duda ha conseguido marcar un antes y un después a nivel internacional, y que, a medida que pasa el tiempo, va recopilando cada vez más y más fanáticos y creadores de teorías.

Lo que sí ha podido confirmarse de los próximos capítulos de La Casa del Dragón, es que una parte de España seguirá siendo pieza clave de las grabaciones. Esta no se otra que Cáceres, ya que el periódico Hoy ha desvelado que el rodaje en la ciudad extremeña está previsto para marzo de 2023, volviendo a representar así este enclave a Desembarco del Rey, y por ende, a uno de los lugares más importantes de toda la trama con la muerte del Rey Viserys. ¿Seguirá Alicent los deseos de su marido en vida, o optará por luchar para coronar a su hijo Aegon como monarca?