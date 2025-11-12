Primer adelanto de ‘Toy Story 5’: los juguetes reciben con terror la llegada de las pantallas

Todavía queda más de medio año para su estreno, pero Disney y Pixar ya han compartido el primer adelanto de Toy Story 5. La nueva entrega de la saga que nació a mediados de los 90 fue en su momento, un hito para el formato de la animación y ahora, el estudio de flexo buscará sorprendernos de nuevo bajo una propiedad intelectual que siempre ha sabido mostrar historias frescas y originales para los juguetes protagonistas. En esta ocasión, la trama se centrará en la llegada de los dispositivos tecnológicos a las manos de los niños.

Sin previo aviso y sin anunciarlo a bombo y platillo, hace algunas horas la compañía ha sorprendido a los fans con un inesperado y breve adelanto de Toy Story 5, presentando de forma aterradora la llegada de la tecnología a la casa de Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy. La cinta original de 1995 tuvo al diabólico Sid como protagonista principal. En la secuela, el villano fue un coleccionista de juguetes y una de sus figuras principales y en la tercera, el oso Lotso encerraba a Woody y compañía con los niños más salvajes de Sunnyside. La cuarta parte se convirtió en un retrato existencialista del vaquero titular, recuperando por el camino el rol de Bo Peep y enfrentando al grupo a la muñeca Gaby Gaby y a Vincent, un terrorífico ventrílocuo que nos recordaba a las historias de terror de la saga Escalofríos. En esta ocasión, el horror de los muñecos llega de la mano de Lilypad, una tablet de alta tecnología que está diseñada para proporcionar una inagotable entretenimiento para los más pequeños, dejando completamente obsoletos a todos los diminutos héroes que aventura tras aventura, han seguido encontrar su lugar en el mundo al lado de un niño o niña con el que ser feliz.

Sin embargo, la llegada de las pantallas parece un punto sin retorno en la vida de Buzz Lightyear, el sheriff Woody y una Jessie que por lo que sabemos, tendrá un gran protagonismo en este último arco argumental.

El primer adelanto de ‘Toy Story 5’

No conocemos en exceso el desarrollo de la sinopsis, pero el adelanto de Toy Story 5 muestra el envío y apertura del paquete con la tablet como un auténtico momento de terror para los juguetes. Desde Fory, hasta Rex, pasando por Mr. Potato y su señora, todos tiritan al comprobar que la amenaza es real. En la versión original, la voz de Lilypad correrá a cargo la actriz de Vidas pasadas, Greta Lee.

The age of toys is over…?#ToyStory5 is only in theaters June 19, 2026. pic.twitter.com/WPZCidHVWU — Pixar (@Pixar) November 11, 2025

Teniendo en cuenta que Jessie es la única del grupo que ya sabe lo que significa que su dueña la abandone, la llegada de este dispositivo seguramente reviva un trauma que podría desde hacerla huir de casa de Bonnie a intentar apagar para siempre a este luminoso enemigo.

¿Cuándo se estrena?

Al final de la anterior entrega, Woody decide quedarse con Bo Peep y sus amigos para iniciar su propia aventura. El adelanto de Toy Story 5 tampoco explica este regreso al hogar de Bonnie, pero posiblemente el resto de juguetes busquen la opinión del viejo vaquero para saber qué es lo que hay que hacer ante la imparable llegada de la tecnología a la vida de los niños.

Toy Story 5 llegará a los cines el próximo 19 de junio de 2026.