De Netflix a Disney: Sadie Sink también estará en el casting de ‘Avengers: Secret Wars’

El final de Stranger Things está a la vuelta de la esquina y aunque la mayoría de sus intérpretes han ido encadenando nuevos proyectos, sólo hay una actriz que va a dar un salto cinematográfico a la altura de la relevancia de Netflix en dentro del streaming. No, no nos referimos a Millie Bobby Brown, sino a Sadie Sink: el nuevo rostro de Marvel que aparecerá en Avengers: Secret Wars. La estrella se dio a conocer en la tercera temporada de la ficción creada por los hermanos Duffer, encarnando a la carismática Max. La cual se unió a la pandilla de Once y compañía convirtiéndose en ese momento en la única amiga femenina de la protagonista original. Con el tiempo su personaje fue adquiriendo popularidad y por consiguiente, convirtiéndose en uno de los roles más queridos por los fans. Ahora su carrera dará un salto inconmensurable hacia la gran pantalla, formando parte del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con un papel todavía no revelado.

Debemos recordar que antes de la futura aparición de Sadie Sink en Avengers: Secret Wars, la intérprete norteamericana hará su debut en la casa de las ideas en Spider-Man: Brand New Day. La cuarta entrega de Tom Holland como hombre araña llegará a los cines en 2026, mientras que a la guerra secreta de los superhéroes todavía le queda bastante para su proyección en salas, pues está programada para el 2027. Durante meses, los acólitos de los cómics y los cinéfilos más marvelitas apuntaron a que Sink sería la nueva Jean Grey. Pero desgraciadamente, dentro del cuenta gotas de información que es el estudio que comanda Kevin Feige, a día de hoy no tenemos ni idea de su identidad en el mundo de las viñetas.

Sin embargo, lo que sí nos ofrece la noticia de su adhesión al casting de Secret Wars es una pista de la importancia que tendrá su presencia no sólo en la nueva aventura neoyorquina de Peter Parker, sino en todo el cosmos de largometrajes futuros que por el momento diseñan los hermanos Russo.

Sadie Sink estará en ‘Avengers: Secret Wars’

Marvel mantiene en secreto la identidad del personaje de Sadie Sink, por lo que todavía es pronto como para lanzar apuestas sobre las múltiples superheroinas a las que podría dar vida en Avengers: Secret Wars.

Pero incluso cuando se estrene Spider-Man: Brand New Day, muchos amantes del género piensan que el rol de Sink seguirá siendo un secreto que se revelará al final de la cinta o en alguna secuencia postcréditos. Sin saber si se tratará de una villana o de un nuevo amorío del protagonista, más allá de la noticia compartida por Deadline, los usuarios de las redes sociales especulan con que pueda ser Mayday Parker, la hija del Peter encarnado por Tobey Maguire o Estrella de fuego.

¿Cómo terminará Max en ‘Stranger Things’?

Para comprender la continuidad de Max en Stranger Things, debemos recordar que al final de la anterior temporada el personaje terminó en estado vegetativo. Nadie duda de que la combativa pelirroja despertará de su letargo para luchar contra Vecna, pero tendremos que esperar hasta la noche del próximo 31 de diciembre para conocer el destino del personaje en el episodio final de una serie que comenzó hace casi 10 años.