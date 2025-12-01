Una taquilla animal: ‘Zootrópolis 2’ se convierte en el gran estreno del año

La semana pasada ya lo vaticinábamos y ahora, se ha hecho realidad: la taquilla de Zootrópolis 2 es una animalada. Secuela directa del éxito de 2016, el filme dirigido por Jared Bush y Byron Howard se ha convertido en el cuarto estreno mundial más grande de todos los tiempos, entrando de lleno en el top 10 de películas con mayor recaudación del 2025 en tan sólo una ventana de exhibición. Por delante, la segunda parte todavía tiene un mercado navideño sin rivales dentro del género, lo que de seguro le dará un impulso portentoso superando a otros grandes fenómenos de la cartelera como Jurassic World: El renacer, Una película de Minecraft o el live action de Lilo y Stitch. Falta saber si además, conseguirá superar al hito asiático de Ne Zha 2, la cual ha logrado reunir más de 2.000 millones de dólares en el box office internacional y, si la proyección de Avatar: Fuego y ceniza el próximo 19 de diciembre no termina desinflando el interés de los espectadores.

Pero hasta entonces, en Disney descorchan las botellas de champán sabiendo que probablemente, tres de los cinco largometrajes más taquilleros del año les pertenezcan (incluyendo a Lilo y Stitch y el presumible rendimiento de Fuego y ceniza). Actualmente, la taquilla de Zootrópolis 2 en todo el planeta es de 556 millones de dólares. Con ese arranque se espera que cuando termine su paso por el patio de butacas mundial, la continuación tardía sobrepase los 1.000 millones, tal y como le ocurrió a la primera parte en 2016. Parte de este encanto pasa por supuesto de su impacto en la gran pantalla de oriente, las salas de china, donde la cinta se ha convertido en la primera producción de Hollywood que supera los 100 millones de dólares en un solo día en los cines de China, pulverizando la marca que anteriormente poseía Vengadores: Endgame.

La taquilla de ‘Zootrópolis 2’

La peluda buddy Film vuelve a ponernos en la piel de Judy y Nick, con los dos detectives siguiendo la pista de un escurridizo y misterioso reptil que pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, el caótico tándem deberá recorrer de incógnito nuevas e inesperadas partes de la ciudad, poniendo de nuevo a prueba su asociación.

En la versión original, Ginnifer Goodwin vuelve a ofrecer su voz a la conejita Judy, mientras que Jason Bateman repite como el ingenioso zorro, Nick. Tras ellos, entre los nuevos personajes cobra especial relevancia la presencia del ganador del premio de la Academia, Ke Huy Quan, quien da vida a la víbora Gary.

Breathe it in! #Zootopia2 is the #1 movie in the world and now playing everywhere! pic.twitter.com/nNIBAhfynJ — Disney Animation (@DisneyAnimation) November 28, 2025

Aupada por la siempre lucrativa fecha de Acción de Gracias, la taquilla de Zootrópolis 2 ha llegado como una estampida, barriendo por el camino a Wicked: Parte dos y con un debut histórico solvente que adelanta por la derecha a otros hitos de la exhibición como Fast and Furious 8 o Star Wars: El despertar de la fuerza. Con dos semanas adicionales respecto a lo que pueda lograr Avatar: Fuego y ceniza…¿conseguirán las nuevas aventuras de Judy y Nick acercarse a la senda económica imparable de Ne Zha 2?

Las segundas partes: un filón para Disney

Ante la inmensa crisis creativa en la que vive Hollywood, los grandes estudios apuestas más que nunca por el desarrollo de secuelas que parecían otrora improbables. Sin embargo, es ahí donde Disney ha encontrado un bastión en el que defenderse, concentrando el interés de los espectadores y proyectando taquillazos a la altura de Del revés 2 o Vaiana 2.

Por eso, entre otras cosas, el futuro de la casa del ratón está repleto de continuaciones célebres de éxitos del pasado como Los Increíbles 3, Coco 2 o Toy Story 5.