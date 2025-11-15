Fibwi Mallorca-Ourense: regreso a Son Moix

La última vez que los aficionados del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma vieron a su equipo en Son Moix en partido oficial fue el pasado 21 de octubre. De eso hace casi ahora un mes pero mañana a las 18 horas la espera habrá terminado para los seguidores del club palmesano. A esa hora comenzará el encuentro que enfrentará a los de Pablo Cano con el Club Ourense Baloncesto, uno de los equipos históricos de la LEB Oro y con más solera dentro de la categoría.

Los mallorquines vuelven a casa tras haber logrado una más que importante victoria en su visita al Amenabar Arena en donde derrotaron al Inveready Gipuzkoa Basket sumando su tercer triunfo de la temporada. De cara al encuentro de mañana, Pablo Cano y sus pupilos se enfrentarán contra uno de los equipos que, sin duda alguna, más retos le planteará a los mallorquines al ser, junto al propio Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, uno de los equipos que menos puntos encaja de la categoría. El equipo dirigido por Ramón López cuenta con una plantilla en la que jugadores como el base Rafael Dias, el ex palma Sean Mcdonnell, Okanu, Iglesias o el también ex Palma Sergi Huguet conforman un conjunto que pondrá a prueba a los mallorquines.

“Tienen una plantilla muy larga y las ideas muy claras de como correr al contraataque y jugar la transición defensiva”, explica Pablo Cano, entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma sobre el equipo gallego del que también destaca que “es un equipo que ataca muy bien el rebote y vamos a tener que estar muy preparados y manejarlo consistentemente”. Pese a todo, el uruguayo tiene claro que su equipo tiene “diferentes armas y herramientas para poder enfrentarnos a ellos. En nuestra transición defensiva y en atacar la suya en esas fases de juego estará la clave”.