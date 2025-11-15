Un español que vive en Irlanda: «Es imposible venir y no conseguir trabajo, no necesitas ni un buen nivel de inglés»

Cada vez más españoles deciden emigrar a Irlanda en busca de nuevas oportunidades laborales. Opiniones como la del profesor Alejandro Mesa, que lleva ocho meses viviendo allí, siguen dándoles la razón.

Mesa, conocido en TikTok como @buenosdiasporcierto, es un joven español que ha decidido dar un giro a su vida profesional y mudarse al extranjero. Tras haber trabajado como profesor en Fukuoka (Japón), ahora ejerce de maestro en Irlanda. Y se ha atrevido a contar qué es lo que más le gusta del país.

«Después de ocho meses viviendo en Irlanda os voy a contar las tres cosas que más me gustan de vivir en este país. Además es que estoy seguro de que alguna cosita os va a sorprender mucho», ha comenzado a relatar.

Irlanda es el país con más trabajo para españoles, según un emigrante

Una de las cosas que más ha destacado Alejandro Mesa es la gran oferta laboral que existe en Irlanda. «Empiezo con lo fabuloso. Lo tercero que más me gusta es la cantidad de oferta laboral que hay en Irlanda. Hay trabajo de todo, de lo que quieras, cuando tú quieras. Es imposible venir aquí y no conseguir un trabajo».

Lo mejor de todo es que el idioma no es lo más relevante para crecer allí: «No hace falta ni tener estudios ni un buen nivel de inglés para conseguir trabajo. Eso sí, si tienes un buen nivel de inglés y estudios vas a conseguir mejores trabajos y, por supuesto ganar más dinero».

También ha comparado las condiciones laborales entre Irlanda y España, y ha afirmado que las diferencias son notables: «Porque ese es otro punto. Hay mucho trabajo y está mucho mejor pagado que en España. Aquí el nivel de vida es más alto, pero también cobras un sueldo acorde a ese nivel de vida. De hecho te da para ahorrar y bastante».

El carácter de los irlandeses enamora a los españoles que se mudan allí

Otra de las razones por las que Alejandro se siente a gusto en Irlanda es el carácter de los irlandeses. Así lo ha explicado: «Vas a conocer a muchísima gente y vas a hacer grandes amistades. Y la segunda parte es que la gente irlandesa es una maravilla. Es gente muy amable y muy respetuosa».

Porque una de las claves es el ambiente cosmopolita: «Piensa que vas a conocer a mucha gente en la misma situación que tú. Vienen a ganarse la vida, a trabajar, a conocer gente entonces es imposible que no conozcas a gente. Al principio es un poco más difícil, pero luego vas haciendo planes y conoces a un montón de personas».

De hecho, eso se traduce en que Irlanda es de los países más seguros del mundo: «No he tenido un problema con nadie. Siempre dan las gracias, siempre se disculpan, no arman jaleo, no ves que se peleen en la calle, no ves absolutamente nada. Es gente que evita el conflicto y son muy educados».

Además, es un destino increíble si amas la naturaleza: «No es casualidad que lo llamen la isla esmeralda, es que es toda verde. Y no te estoy hablando de que te tengas que ir a los bosques o a las zonas de naturaleza donde no hay vivienda».