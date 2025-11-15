Alcaraz: «Sinner es favorito para la final, pero si pensara que voy a perder ni me presentaría»

No se llega a la medianoche cuando Alcaraz camina por las tripas del Inalpi Arena hasta llegar a la zona de prensa. Aparece sonriente por la victoria sobre Aliassime y por cómo la ha conseguido y ataviado con el mismo chandal con el que se ha despedido de la pista. Viene de hacer un poco de bici y todavía le queda una carrera a contrarreloj para recuperarse y afrontar la final ante Sinner, la sexta del año entre ambos, en las mejores garantías.

Será en Italia e indoor, lo que traducido significa público y superficies favorables para Jannik. «Sinner es favorito para mañana, por la racha que lleva de victorias en indoor y especialmente porque estamos jugando en su casa. Pero sé que puedo ganarle, si pensara que voy a perder ni saltaría a pista ni me jugaría el físico. Sé de lo que soy capaz de hacer después del nivel que he mostrado hoy. Incluso puedo superarlo. La final será complicada, pero bonita de afrontar».

Alcaraz se encontrará con Sinner y un ejército de 13.000 aficionados en Turín. «Lo hemos podido ver en todos los partidos que ha jugado Jannik. Es normal que la gente anime al jugador local y más siendo Sinner y habiendo hecho tanto por Italia. Será un factor importante. Él se puede crecer si lo aprovecha bien y a lo mejor yo me puedo achicar. Vamos a intentar que no pase, pero hay que poner todo encima de la mesa. Intentaré concentrarme en mí mismo, evadirme y no pensar en nadie que no esté en la pista», añadió Carlitos.

Alcaraz ha conseguido este año el mejor nivel otoñal de su carrera. «Hemos hecho las cosas muy bien, especialmente fuera de la pista. Hemos ido aprendiendo, nos hemos ido conociendo a nosotros mismos aún más y hemos sabido cómo gestionar muchas cosas. Los entrenamientos, días libres, días de descanso en casa… Creo que eso ha jugado un factor muy importante para llegar a esta parte de temporada más fresco, motivado mentalmente y con ganas de hacerlo bien. Para mañana estamos mejor que nunca», sentenció el murciano.