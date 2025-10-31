El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado que la izquierda en Navarra se mantenga «completamente muda» en alusión a la «verdadera manada de salvajes», como se ha referido a los cuatro argelinos ilegales detenidos por la violación a la estudiante que dejaron inconsciente junto a un árbol el pasado fin de semana en Pamplona.

Por su parte, la diputada nacional Rocío de Meer, ha denunciado la situación este viernes ante el parlamento de Navarra. En un vídeo publicado en redes ha señalado que «quienes apadrinan la violencia en Pamplona, son los mismos que han provocado la barbaridad que se vivió el fin de semana pasado en este ciudad. Una chica que volvía de una fiesta universitaria acabó inconsciente en un árbol, destrozada y con la ropa desgarrada por 4 salvajes, porque no deberían estar en nuestro país».

De Meer ha culpado como «autores intelectuales» a «los políticos que han promovido masivamente a tipos como ellos y que nos han dado además la moralín de que teníamos el deber de acogerlos y no, porque por su puñetera coralina progre hay una niña destrozada por 4 tipos que el gobierno no debería haber traído».

«La manada de Pamplona por la que no hay lazos amarillos ni hermana yo si te creo y la que hay es un silencio feminista atronador e intolerable», ha lamentado.

El silencio de la izquierda

El silencio de la izquierda con esta reciente violación perpetrada por 4 inmigrantes ilegales con orden de expulsión, contrasta con la agresión sexual múltiple que tuvo lugar en los sanfermines de 2017, conocido como el ‘Caso La Manada’, que tuvo una importante cobertura en redes sociales y fue utilizado para legitimar la Ley del sólo es sí es sí impulsada por Irene Montero.

Tras el escándalo que ha conmocionado a la sociedad pamplonesa, llama la atención que todavía ni se haya pronunciado el alcalde Joseba Asirón (EH Bildu), ni el resto de políticos socialistas ante estos hechos. El suceso fue denunciado discretamente por EH Bildu, a través de X, a la que se han referido como «agresión machista», sin hacer ni mínima descripción de los agresores ni haya trascendido sus fotos, a diferencia de lo que sucedió con los 5 andaluces.

Los presuntos responsables han sido detenidos por la Policía. Se trata de cuatro jóvenes argelinos que han sido enviados a prisión provisional, comunicada y sin fianza ante el riesgo de ocultación de pruebas y de fuga, tal y como determina la magistrada en la resolución judicial, dado que están en situación irregular en España y carecen de domicilio y, por tanto, no cabe otra medida para asegurar su presencia en el procedimiento.

Los cuatro argelinos vivían entre la basura y matorrales en un campamento que había sido denunciado por la Policía Local hacía meses, mientras la impasibilidad de alcalde de Bildu quien no tomó cartas en el asunto, a pesar de que conocía las alertas de los agentes.