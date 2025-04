La vida de Leiva fuera de la música: su nombre real, su pareja y su ojo de cristal

Leiva está de vuelta en el año 2025 después de que en el 2023 anunciase que se tomaba un descanso, algo lógico después de finalizar la que ha sido hasta el momento su gira más exitosa desde tiempos de Pereza. El madrileño regresa con Gigante, que está a la venta desde el cuatro de abril de 2025. Pero no todo en la vida del artista es la música, sus fans también quieren conocer cuál es su nombre real, a su pareja y el problema que le hizo tener que utilizar desde hace décadas un ojo de cristal, algo de lo que pocas veces ha hablado ante las cámaras y los micrófonos, pero que no le impide hace vida normal.

Aunque todo el mundo le conoce por su nombre artístico, en su DNI aparece como Miguel Conejo Torres. Nacido en Madrid, en concreto en el barrio de Alameda de Osuna (cercano al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas), desde pequeño ya estaba interesado en la música. Siendo un adolescente ya probó con Malahierba, primera banda en la que tocó, pero las cosas comenzaron a ir mejor gracias a Pereza, grupo que formó con Tuli y Rubén Pozo, amigos y vecinos del barrio. Aunque Tuli dejó la banda antes de comenzar su éxito, lo hizo manteniendo su amistad, que más de 20 años después se mantiene intacta, tanto que incluso ha vuelto a tocar con Leiva en otros proyectos.

Pero antes del éxito, Miguel ya era apodado como Leiva, algo que le llegó gracias al fútbol y a su querido Atlético de Madrid. Leivinha, jugador de la década de 1970 del club rojiblanco y con el que debía de tener cierto parecido, por eso el nombre de Leiva, que le puso el que fue su entrenador cuando era un niño.

Siendo también un chaval, con tan sólo 12 años, tuvo un grave accidente con una escopeta de perdigones, disparándose en su ojo izquierdo, una experiencia que contó en el pódcast de Farid y Diego, dos entrevistadores mexicanos. «Yo tuve un accidente, muy joven, con doce años perdí el ojo izquierdo. Fue una cosa muy traumática para mis papás, no para mí», comenzó explicando.

Aunque no hay dudas de que es un accidente grave, su juventud le impedía darse cuenta del gran cambio que suponía. «Lo que quería era salir del hospital y jugar con la pelota. A mí me decían que no veía por un ojo y yo no me podía hacer cargo de esa dimensión, a mí no me cabía eso. Entonces salí a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes, pero yo quería vivir y quería jugar», aseguraba en el citado programa.

Pese a todo, Leiva tuvo que dejar de ser aquel chico inquieto que no paraba de caerse al suelo y hacer trastadas, motivo por el que durante una temporada tuvo que pasar más tiempo del que le hubiera gustado encerrado en casa. Lejos de ser un castigo, ahí nació su amor por la música.

Las parejas de Leiva durante su vida

Aunque se trata de una estrella, el cantante ha tratado de mantenerse lejos de la prensa rosa y no es fácil verle en un acto público, alfombra roja y concediendo entrevistas. Sí que se sabe que tuvo una relación con la cantante Alba Molina, siendo los dos muy jóvenes, además de salir durante tres años con la actriz Michelle Jenner. Pero fue con Macarena García con la que más tiempo se dejó ver, siendo su pareja oficial durante varios años, pero su historia se acabó de forma discreta.

Actualmente el cantante no tiene pareja, o al menos no es conocida. Se le ha relacionado con la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst y recientemente con la cantante argentina Chechi de Marcos, a la que menciona en la canción Bajo presión y en la que dice que le calma. Pero eso, por el momento, son sólo rumores.