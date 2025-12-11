Así es la herencia de Robe Iniesta que deja tras su muerte: empresas musicales y agrícolas

Hace un año que Robe Iniesta debía parar su gira en solitario por problemas de salud, momento en el que decidió abandonar los escenarios para no volver nunca más. Su muerte ha dejado huérfanos a una legión de fans de grupos como Extremoduro, Extrechinato y tú, que le seguían también en solitario pese a que el grupo no pudo realizar su esperada gira de despedida, prevista para 2020 y que se canceló por culpa de la pandemia. Pero en el plano personal, el artista deja viuda (su mujer Vivi) y huérfanos a sus hijos Nahún y Karín.

Ellos han preferido estar siempre en un segundo plano, dejando la fama para el cantante, pero ahora tendrán que hacerse cargo de los negocios y la herencia. Durante más de un año el extremeño ha podido ir preparando el terreno para que las cuestiones legales no fueran un problema en caso de fallecer, por lo que parece haber dejado todo atado en vida.

En estos meses habría tenido tiempo para ir dejando a Vivi, su pareja, como responsable y apoderada de las dos empresas que tenía. Es por ello que ella es ahora mismo la responsable de todo lo que tiene que ver con la carrera de Robe y su música, aunque no es lo único. Lejos de la música, el que fuera vocalista de Extremoduro tenía una empresa dedica al mundo del turismo sostenible, empresa en la que ya trabajaba activamente uno de sus hijos.

Ha sido Vanitatis la web que ha publicado esta información, ya que su sociedad B N C A SL, con sede en Vizcaya, es con la que gestionaba su carrera en solitario. Según el citado portal, esta empresa «declaró resultados cercanos a los dos millones de euros y un activo que superaba los tres millones».

La empresa de turismo de Robe Iniesta

Producciones 16562 SL es como se llama la sociedad con la que estaba tratando de sacar adelante las casas rurales con las que pretendía dinamizar el turismo sostenible en Plasencia, su localidad natal, aunque los permisos para su construcción y apertura han ido retrasando los pagos. Su hijo Karín, amante de la naturaleza, sería el que se encargaría de este proyecto.

En este caso la empresa arrastra deudas de más de un millón de euros, ya que con ella se encargó, seguramente, de gestionar la que iba a ser la gira de despedida de Extremoduro. Aquella que tuvo que cancelar por la pandemia y que intentó en varias ocasiones reactivar, pero las diferencias con Live Nation hicieron que nunca pasase.