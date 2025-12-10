Elisa Mouliaá llora la muerte de Robe Iniesta, de Extremoduro: «Vuela alto, maestro»

El mundo de la cultura, y el de la música en concreto, llora este miércoles 10 de diciembre de 2025 la muerte de Robe Iniesta, el que fuera mítico cantante de Extremoduro, aunque también tuvo una gran carrera en solitario. Además de las reacciones de millones de personas, tanto en España como en América, una de las caras más conocidas que han lamentado su pérdida ha sido Elisa Mouliáa, que ha recordado los momentos que ha vivido en sus conciertos y junto a su música.

Pese a que en los últimos meses la actriz y colaboradora es noticia por su denuncia por presunta agresión sexual de Íñigo Errejón, ex dirigente de Podemos y Más Madrid, ha querido dejar a un lado este asunto y recordar al cantante. Como una fan más, la que fuera colaboradora de Zapeando ha compartido en su cuenta de Instagram una foto junto al artista tomada en el año 2023, justo a la salida de un concierto celebrado en la localidad madrileña de Rivas.

«Se nos va uno de los mejores artistas y poetas del panorama español. En su concierto de Vistalegre en 2005, me di el primer beso de mi vida. En 2023, en Rivas, tuve la enorme suerte de conocerle y charlar con él y pudimos hacernos esta foto», así comienza el texto que acompaña a esta foto, en la que se la puede ver con una enorme sonrisa.

«Me hacía tanta ilusión que me temblaban las piernas… la calidez de su alma y su temple me hicieron sentir pequeñita, pero firme… este recuerdo ha sido probablemente de las mejores sorpresas de mi vida», así recuerda aquel encuentro y el sentimiento de sus letras, tanto en solitario como con Extremoduro y Extrechinato y tú, la unión de los míticos Sr. Chinarro, Platero y tú (anterior grupo de Fito Cabrales) y Extremoduro.

«Cuánto aprendí de él… sus canciones me han acompañado toda la vida y serán ya historia de España. Tan auténtico, veraz, tan furioso y latente, has dejado una huella imposible de borrar», comentaba sobre este cantante, que es venerado por millones de personas desde hace décadas. «Se te querrá siempre. Vuela alto, maestro», así finaliza Elisa este recuerdo.

Elisa Mouliaá pudo disfrutar en los últimos años de la gira en solitario de Robe, aunque en 2024 tuvo que pararla por sus problemas pulmonares. Seguro que ella fue una de las cientos de miles de personas que intentaron acudir a la gira de despedida de Extremoduro, que tuvo que aplazarse en varias ocasiones por la pandemia y que fue, finalmente, cancelada. Ahora, esa reunión nunca podrá suceder.