Audiencias de ayer, 19 de noviembre: ¿ganó ‘El Hormiguero’ o ‘La Revuelta’?

Tras la victoria del martes del fútbol, gracias al encuentro televisado por La 1 de la Selección Española, este miércoles 19 de noviembre las audiencias volvían a la normalidad. De nuevo, el enfrentamiento entre La Revuelta y El Hormiguero se ha decidido con varios puntos de diferencia. Una pelea que se ha trasladado al mal llamado prime time, donde el concurso El 1 % sufre por segunda semana consecutiva por culpa del reality Hasta el fin del mundo, que confirma sus buenos datos del estreno. Eso sí, tras las críticas de hace una semana, la cadena pública dejó que sus sufridos espectadores se pudieran ir antes de las dos de la madrugada a la cama. Aunque sigue siendo un horario completamente imposible, algunos tendrán menos ojeras al día siguiente. Algo es algo.

El Hormiguero ha liderado gracias a la visita de Los Morancos, uno de sus talismanes de audiencia, volviendo a superar el 16 % de cuota de pantalla y los dos millones de espectadores, apuntándose una subida de más de dos puntos en apenas un día, ya sin futbol como competencia. La Revuelta, por su parte, le sigue de cerca, pero sin opciones alguna de arrebatarle el liderato y se queda con un 13.2 % de share y 1.682.000 seguidores. Hay que irse hasta el lunes 10 de noviembre para recordar la última victoria de Broncano y los suyos, conseguida gracias al efecto de Rosalía. La tercera posición en el access es para La isla de las tentaciones, que sigue siendo el gran acierto de Telecinco al programarse en competencia con Broncano y Motos, esperando su oportunidad para dar un susto a TVE y Antena 3.

La lucha por la cuarta plaza se sigue ajustando, tanto que a la fiesta se apunta Cifras y letras, el concurso de La 2, que ha conseguido adelantar a El intermedio y a First Dates. Aitor Albizua y los suyos logran igualar la mejor cuota de la temporada superando el 7 %.

Así quedan las audiencias de ayer, 19 de noviembre:

‘El Hormiguero’: 16.6 % y 2.116.000

‘La Revuelta’: 13.2 % y 1.682.000

‘La isla de las tentaciones’: 11.6% y 1.466.000

‘Cifras y letras’: 7.2 % y 937.000

‘First dates’: 6.8 % y 856.000

‘El Intermedio’: 6.6 % y 849.000

‘Hasta el fin del mundo’ recorta 50 minutos su duración

Tras acabar hace una semana a las 02:30 h de la madrugada, La 1 ha decidido premiar a sus espectadores dejándoles irse a la cama a antes de la 01:30 h, demostrando que se podía acortar la duración del programa en el montaje. Pese a todo, se trata de una hora completamente indecente para finalizar un programa un miércoles noche.

El reality de aventuras se apunta una nueva victoria y deja a El 1 %, el concurso de Arturo Valls, en horas bajas después de haber liderado en sus primeras semanas en emisión. La alegría de la noche fue para laSexta, que gracias a Cazadores de imágenes consigue un buen 6.3 % de cuota gracias al espacio de viajes producido por Pablo Motos y presentado por Gotzon Mantuliz.

‘Hasta el fin del mundo’: 15.1 % 991.000

‘El 1 %’: 10.7 % y 764.000 espectadores

‘La agencia’: 8.2% y 637.000

‘Cazadores de imágenes’: 6.3% y 589.000

‘Callejeros’: 5.1 % y 375.000