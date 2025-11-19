¿Qué audiencia hicieron ayer ‘La Revuelta’, ‘El Hormiguero’ y ‘La isla de las tentaciones’?

Mientras que El Hormiguero dominó en la noche del lunes frente a una Isla de las tentaciones que ya asusta, el martes las cosas han sido muy diferentes. La llegada del futbol siempre trastoca los datos de las audiencias. El encuentro entre la Selección Española frente a la de Turquía se lo llevó todo en el horario del access, afectado a los informativos y al horario estelar de la noche, además de obligar a que La Revuelta retrasase su horario, evitando por un día su enfrentamiento directo con Motos y Sandra Barneda. Así fueron ayer las audiencias en una noche muy distinta a lo habitual.

La roja selló su pase para el Mundial 2026 con un inesperado empate frente al combinado otomano en el último encuentro de la fase de clasificación, logrando un espectacular 29.4 % de cuota y 3.968.000 espectadores de media para La 1. Este dato, además, hace que la pública gane en el cómputo total del día a Antena 3, con la que mantiene un duelo interesante desde hace meses. Es muy posible que en diciembre, con la llegada de los especiales navideños, TVE consiga lo que lleva esperando meses, aunque podría ser sólo un espejismo de un mes. El tiempo lo dirá y en Happy FM lo contaremos.

Como es habitual, Motos y sus hormigas son los que mejor aguantan con un 14.4 % y 1.895.000 gracias a Álvaro Morte. La tercera plaza vuelve a ser para La isla de las tentaciones, pero esta vez el futbol ha conseguido desactivar, al menos por un día, los buenos datos conseguidos por Sandra Barneda y sus parejas un día después de casi superar a Broncano por la segunda plaza. Esta vez se tuvo que conformar con un 9.5% y 1.273.000. Eso no impide que sea la mejor oferta de Telecinco de los últimos meses en las noches y que todo apunte a que esta noche de miércoles vuelva a estar en el doble dígito y peleando por grandes cosas.

El resto de programas de laSexta, Cuatro y La 2 sufren igualmente el efecto de la selección con estos datos:

‘El Intermedio: ‘6.6 % y 898.000

‘First Dates’: 5.6 % y 742.000

‘Cifras y letras’: 4.9 % y 687.000

‘La Revuelta’ salta al ‘prime time’ y lidera gracias al arrastre del futbol

Habiendo tenido que dejar su horario para el partido, el espacio de Broncano comenzó casi a la hora en la que suele finalizar, por lo que sus rivales en realidad fueron otros. Con un 15.5 % de cuota y 1.411.000 espectadores, el show de La 1 lidera en su dato global, pero si miramos con lupa, en la casi media hora que coincidió con El Hormiguero, perdió con diferencia: 8.4 % vs. 13.6 %.

La guerra de las audiencias para Broncano era este martes contra las series, enfrentándose contra La que se avecina y Renacer, aunque no pudieron arrebatarle el liderato. Muy por detrás, Código 10 baja de forma significativa tras el máximo de temporada de la semana pasada, pero peor le van las cosas a laSexta, que no remonta ni con la llegada de Chicote, aunque Batalla de restaurantes comenzó a las 22:30 h, coincidiendo buena parte contra el futbol y contra El Hormiguero. Así quedan las audiencias del prime time de ayer, martes 18 de noviembre: