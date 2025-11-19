La reacción de Álvaro Morte cuando le propusieron interpretar a Adolfo Suárez: «Pensé que…»
En su paso por 'El Hormiguero' este martes
Tras la visita de Mario Vaquerizo con Gotzon Mantuliz ayer, El Hormiguero ha recibido este martes al actor Álvaro Morte, que estrenará este jueves 20 de noviembre la serie Anatomía de un instante, que está basada en el conocido libro de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado en España del 23 de febrero de 1981. En esta serie, el actor se mete en el papel de Adolfo Suárez gracias a una impresionante caracterización que le hace ser irreconocible para los millones de seguidores que le conocieron, por ejemplo, gracias a La casa de papel.
Se trata, por tocar un tema muy delicado para la historia de nuestro país, de un papel muy complicado, además de que en un principio no tiene parecido con el que fuera primer presidente de la democracia. Según el invitado de Motos, la serie «cuenta todo lo que ocurre en esa época tan convulsa hasta que Tejero entra en el Congreso». Sobre la Transición y aquel fallido (por suerte) golpe de Estado, todavía hay muchos datos que se desconocen, por eso la obra de Javier Cercas fue tan polémica en su momento y esta serie seguro que lo volverá a ser. «Me gustaría pensar que, igual que me ha pasado a mí, la gente va a descubrir muchas cosas de aquel periodo gracias a esta serie», aseguró.
Pero lo cierto es que Álvaro no se veía en ese papel en un principio, por eso Motos ha querido saber qué pensó cuando le ofrecieron el papel. «Que habían perdido la cabeza (…) Yo pensaba que no tenía nada que ver con él, ni físicamente ni nada, pero desde el equipo me convencieron con esa capacidad maravillosa que tienen de ver en ti lo que tú no puedes. Lo tenían muy claro», ha confesado.
El trabajo de maquillaje y caracterización ha sido uno de los más espectaculares que se recuerdan, ya que al ver las imágenes de promoción se puede ver a un Álvaro Morte completamente distinto. Sin barba, con el pelo corto y engominado aparece un enorme parecido con Suárez que hasta ahora nadie había visto.
Ese proceso de transformación comenzaba cada día por ponerle «una nariz postiza que se nota a la primera», pero no era lo único. El cambio de su cara era tan enorme, que «había días en los que salía a descansar caracterizado y conseguí ser anónimo. Fue como retomar una sensación que no tenía desde hacía tiempo»
Aunque Morte ha trabajado en muchas series como El secreto de Puente Viejo, su fama explotó con el salto a Netflix de La casa de papel, por lo que es complicado que pase desapercibido en la calle.
Pero eso no fue lo peor de rodaje, tampoco las horas de estudio para meterse en el personaje. Según confiesa el actor, para parecerse a Suárez debía volver a fumar: «Yo fumaba hace muchísimos años, hasta que entré en razón, y ahora soy muy antitabaco». Tanto él como otros compañeros de rodaje como Eduard Fernández (que interpreta a Santiago Carrillo) tuvieron que estar durante «meses fumando unos cigarrillos de hierbas que estaban asquerosos. Prefiero olvidarlo».
