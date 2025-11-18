Mario Vaquerizo reconoce el motivo por el que Alaska se enamoró de él: «Me vio un poco simio»

El Hormiguero arrancaba su semana de invitados con la visita de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, los dos protagonistas de la próxima entrega de Cazadores de imágenes, el nuevo programa de laSexta que se estrenó el pasado miércoles y que sale de la productora de Pablo Motos y su socio Jorge Salvador. Vaquerizo viajará con el aventurero hasta Uganda en busca de realizar una foto espectacular de un gorila que mereciese ser publicada en la prestigiosa revista National Geographic en su edición para España, con la que el programa tiene un acuerdo.

Si hay un personaje famoso que sea lo menos aventurero posible, ese es Mario Vaquerizo, ya que es estamos acostumbrados a verle es alfombras rojas, estrenos y escenarios, pero es casi imposible imaginárselo en plena selva con pantalones pitillo y una cazadora de cuero ajustada, que es su look habitual. En cambio, como si del Coronel Tapioca se tratase, el marido de Alaska aceptó el reto para irse con el vasco para vivir una experiencia que hasta ahora sólo había conseguido Jesús Calleja que viviese otros famosos.

Mario, que tiene una gran relación con la productora de Motos después de ser colaborador de El Hormiguero y participante de El Desafío, decidió aceptar esta nueva invitación, aunque su viaje se complicó. «Puedo decir que estuve a punto de no ir por las vacunas que me tenía que poner, que lo llevo fatal, me dan muchísimo miedo. Me di cuenta de que no hay que tener miedo en la vida, que el miedo te paraliza, y, si me hubiera guiado por mis miedos, me habría perdido esta experiencia vital que ha sido casi un viaje lisérgico para mí», decía.

Una de las cosas más curiosas que podrán ver los espectadores de laSexta que vean el programa, es que aparecerán con mascarilla en algunos momentos. Aunque pueda recordar a épocas de Covid (por suerte ya en el pasado), se trata de una precaución que debían tomar con los animales. «Los seres humanos y los gorilas somos tan parecidos genéticamente, que podríamos transmitirles cualquier virus», explicaba Mantuliz.

El amor por los simios de Mario Vaquerizo y Alaska

Tal y como había contado, la cantante le ha transmitido a su marido su admiración por estos animales, tanto que Vaquerizo cree que su parte más salvaje es la que le hizo conquistar a la mítica cantante de Fangoria. Recordemos que el amor surgió cuando Mario era jefe de prensa del grupo y pudo trabajar mano a mano con ella, además de Nacho Canut.

Preguntado por si se siente más homínido después de este viaje, Mario ha dejado un dato importante: «Yo sí. Mi mujer, Olvido, se enamoró de mí porque me vio un poco mono, un poco simio». Pero no se ha quedado ahí, ya que hay más aspectos salvajes de él que la hicieron caer rendida: «Le encanta la implantación capilar que tengo en las axilas, que es como la de los orangutanes. Los simios son hombres muy sexys. Mi mujer tiene una obra de Chita, que en realidad era un macho».