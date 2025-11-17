¿Quién va esta noche a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados de la semana de Pablo Motos

El Hormiguero arranca una nueva semana cargada de invitados en la que tendrán a los protagonistas del programa Cazadores de imágenes, recién estrenado en laSexta; un actor conocido por La casa de papel, dos de los humoristas más queridos de nuestro país y una de las cantantes legendarias del pop español de los últimos 40 años. Todos ellos estarán en el plató de Pablo Motos para ayudar a que el espacio de Antena 3 siga siendo el programa más visto de la noche en televisión en su guerra por las audiencias con La Revuelta, de David Broncano.

Lunes, 17 de noviembre:

La semana comienza con la visita de Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo para presentar Cazadores de Imágenes, el nuevo programa que puede disfrutarse en las noches de La Sexta todos los miércoles. En cada entrega, Mantuliz recorre el mundo junto con personajes famosos de todos los ámbitos para buscar y fotografiar distintas especies en su hábitat natural.

Martes, 18 de noviembre:

El actor Álvaro Morte está de estreno con una nueva serie, que se titula Anatomía de un instante y se podrá ver en Movistar Plus+ desde el próximo 20 de noviembre. Dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro del mismo título de Javier Cercas, la ficción se centra en la transición democrática de nuestro país, un periodo recordado por millones de personas tras salir de la dictadura Franquista. En la serie, Morte se mete en la piel de Adolfo Suárez.

El miércoles, 19 de noviembre, ‘El Hormiguero’ promete grandes datos

Los Morancos vuelven a Madrid con Bis a Bis, la obra con la que estarán en el Teatro Capitol de Madrid hasta el 30 de noviembre. Además, hablarán también del nuevo espectáculo que están gestando y del que podrán dar algunos detalles a la audiencia de Pablo Motos.

Los humoristas son uno de los talismanes del programa de Antena 3, ya que suelen conseguir grandes audiencias con sus entrevistas. Forman junto a Karlos Arguiñano, el ex futbolista Joaquín Sánchez, Vicente Vallés y Miguel Ángel Revilla el grupo de invitados que mejores datos suelen conseguir.

Jueves, 20 de noviembre

La última invitada de la semana es Marta Sánchez, que acude al programa con motivo de la publicación de su nuevo disco, titulado 40 años 1985-2025, con el que conmemora sus cuatro décadas de carrera musical y que estará disponible desde el 21 de noviembre. El álbum incluye los mayores éxitos de su carrera, colaboraciones y temas nuevos para alegría de sus fans.