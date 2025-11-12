‘Cazadores de imágenes’: ¿cuál es el destino y el famoso del programa de hoy, miércoles 12 de noviembre?

La Sexta recibe la segunda semana de noviembre y lo hace de la mano de uno de sus estrenos más esperados. Cazadores de imágenes aterriza en la cadena y lo hace este miércoles, 12 de noviembre. De esta manera, los espectadores tendrán la oportunidad de acompañar a Gotzon Mantuliz, el presentador y fotógrafo, para intentar encontrar la mejor fotografía del mundo salvaje. Un reto donde las emociones no van a faltar y en las que participará, cada semana, una nueva celebridad del panorama nacional. De esta manera, la observación, la paciencia y la conexión con la naturaleza serán las claves para encontrar la imagen que ansían.

Con este espacio, la cadena ofrece al espectador la opción de conocer algunas de las joyas ocultas del mundo. Una experiencia llena de belleza, respeto y amor por la naturaleza. Asimismo, según se ha explicado, la primera temporada del programa está compuesta por un total de seis entregas. Varias emisiones que tienen como objetivo, cada una de ellas, encontrar a un animal emblemático de la zona para captar la imagen deseada. Una serie de retos que abarcan desde el tiburón tigre en una isla de Maldivas hasta la anaconda en Brasil. Eso sí, no será fácil. Pues, cada especia presenta sus propias complicaciones y límites.

¿Quién participa en el programa de hoy, 12 de noviembre, de ‘Cazadores de imágenes’?

Según ha avanzado la cadena en su adelanto, la protagonista de este primer programa es la actriz y humorista Silvia Abril. La invitada se une a Cazadores de imágenes y lo hace para realizar una expedición en Baja California Sur, uno de los lugares más bonitos e impresionantes del planeta. Una aventura única y arrolladora que promete no dejar indiferente a nadie.

El equipo de La Sexta se adentrará en las aguas del mar de Cortés, conocido por Jacques Cousteau como «el acuario del mundo». De esta manera, el objetivo impuesto es intentar obtener una imagen de la migración de las móbulas, las majestuosas mantas rayas que habitan en estos mares.

¿Cómo ver el estreno de ‘Cazadores de imágenes’?

El programa presentado por Gotzon Mantuliz se puede ver al completo en La Sexta. Para ello, es necesario tener sintonizado el canal en la televisión. Así pues, el estreno del formato se producirá en pleno horario prime time, a partir de las 22:45 horas (hora antes en las Islas Canarias).

En el caso de no poder ver el estreno, el espacio también estará disponible en la plataforma de atresplayer. Una alternativa diferente para poder ver el contenido dónde y cuándo se desee. Además, no habrá necesidad de esperar a que acaben los anuncios de publicidad. Sin lugar a duda, Cazadores de imágenes se ha presentado como una de las grandes apuestas de Atresmedia para acabar el año.