Una nueva semana ha arrancado y las audiencias han notado la subida de La isla de las tentaciones, que con la llegada de las primeras hogueras ha subido su interés para la audiencia. Eso se ha notado en los datos de Sandra Barneda y sus parejas, que ya están echándole el aliento a David Broncano y La Revuelta, que ven como su segundo puesto peligra. Mientras, El Hormiguero arranca como líder, aunque mirando de reojo lo que pasa detrás para evitar sorpresas. Además, la segunda parte de la noche ha estado marcada por la final de MasterChef, aunque tenía al reality de parejas como rival, ya que su episodio se alargó hasta bien entrada la noche. Así han quedado las audiencias del lunes 17 de noviembre de 2025.

La primera parte de la noche, el mal llamado access prime time (que en realidad es el horario de prime time), estuvo dominado otro día más por El Hormiguero, que repite victoria tras el palizón del pasado jueves con Mariano Rajoy. Este lunes, con Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz como invitados, se quedó en un 16 % de cuota de pantalla, que le sirve para ganar con distancia a sus competidores. La batalla de verdad se vivió por la segunda posición, ya que La Revuelta la consigue por apenas dos décimas frente a La isla de las tentaciones, que logra gue su récord de temporada en el horario de access. Por lo tanto, esta vez es muy importante mirar con lupa los datos de los tres programas durante la franja de estricta coincidencia.

‘El Hormiguero’: 16% y 2.083.000

‘La Revuelta’: 13% y 1.690.000

‘La isla de las tentaciones’: 12.8% y 1.667.000

Como ya es normal, el resto de ofertas no tienen nada que hacer y pelean por la cuarta y quinta plaza en audiencias. First Dates, al compartir mucho de su público con las tentaciones, nota mucho la competencia desde su propia casa (Cuatro y Telecinco son hermanos en Mediaset), algo que aprovecha Cifras y Letras para superar desde La 2 y escalar a la quinta plaza.

‘El Intermedio’: 7.2% 944.000

‘Cifras y letras’: 6.5% 885.000

‘First Dates’: 6.1% 776.000

‘MasterChef’ no lidera en su final, pese a terminar de madrugada

Una semana más, las críticas de los espectadores se han centrado en el horario de finalización de un programa de La 1. Si la semana pasada fue por culpa del estreno de Hasta el fin del mundo, que terminó a las 02:30 h de la madrugada, la final del concurso de cocina que ha coronado a Mariló Montero hizo exactamente lo mismo.

Pero ni esa estrategia, ya que el último cocinado no comenzó hasta pasada la una de la madrugada, le hizo vencer a La isla de las tentaciones. El espacio de cocina perdió en espectadores (lógico al terminar tan tarde), pero también en cuota de pantalla, puesto que terminar tan tarde lo que pretendía hacer era engordar el share. Por lo tanto, estrategia fallida para la pública y enfado de los espectadores, que deberán verlo en diferido en RTVE Play.

Esta manera de alargar innecesariamente los principales programas hace que sus datos sean catastróficos. Es la segunda vez que una final de la edición celebrity baja del millón de espectadores de media en audiencias, la anterior fue la primera. Y como dicen que las comparaciones son odiosas, en TVE es mejor que no miren los datos de la primera edición de famosos, que en diciembre de 2026 logró un brutal 28.2 % y 3.499.000 espectadores de audiencia media.

‘La isla de las tentaciones 9’: 15.8 % y 1.303.000

‘MasterChef Celebrity 10’: 15.7 % y 856.000

‘Renacer’: 10.7 % y 804.000

‘El Taquillazo’: ‘Colombiana’: 5.8 % y 431.000

‘El Blockbuster’: ‘Transporter 2’: 5.6 % y 414.000

Ya en el late night, Telecinco decidió emitir los resúmenes de Gran Hermano y la señal de la casa en directo, momento en el que sí lidera MasterChef en audiencias, pero estamos hablando de bien entrada la madrugada.