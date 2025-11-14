El Hormiguero cierra una semana con otra victoria sobre La Revuelta, dejando claro que la victoria de Broncano y compañía el pasado lunes en audiencias fue por el efecto de Rosalía, pero que el control de las noches sigue siendo para Antena 3. Este jueves el duelo estuvo protagonizado por Mariano Rajoy, por un lado, y por Josema Beast, Antoni Daimiel y Guille Jiménez, por otro. Los números dejan claro que Motos venció por goleada en una de las victorias más claras de lo que llevamos de temporada entre los dos programas. El gran perdedor de la noche es Gran Hermano, que hace saltar las alarmas con la emisión de su primera gala de expulsión, confirmado que el regreso de los anónimos era una petición de las redes sociales, pero que a la hora de la verdad no es algo que la audiencia esté pidiendo a gritos.

Rajoy llegó al plató de Trancas y Barrancas con su habitual retranca para presentar su último libro, una charla en la que dejó varios mensajes para Pedro Sánchez, aconsejándole que sería buen momento para marcharse. El gallego reúne al 18.1 % de cuota y 2.287.000 espectadores, mientras que los invitados de Broncano se quedan a casi seis puntos de diferencia al marcar un 12.7 % de share y 1.585.000 seguidores. Se trata de una de las victorias más amplias de la temporada junto a las visitas de Bertín Osborne, Isabel Preysler y Sergio Ramos. Peor le fueron las cosas a GH, que durante la primera parte de su gala del jueves se queda con un preocupante 6.2% y 785.000, datos que le hacen pelear con Cifras y letras, en La 2, por ser el farolillo rojo de los programas de las principales cadenas en esa franja, aunque su duración es distinta.

‘El Hormiguero: Mariano Rajoy: 18.1 % y 2.287.000

‘La Revuelta’: Josema Beast-Antoni Daimiel y Guille Jiménez: 12.7 % y 1.585.000

‘First dates’: 7.6 % y 954.000

‘El Intermedio’: 7.2 % y 924.000

‘Gran hermano’: ‘Expres’: 6.2 % y 785.000

‘Cifras y letras’: 6.3 % y 836.000

Tras el final del access prime time, Gran Hermano consigue mejorar su cuota, aunque rinde mucho peor que las galas de los jueves de Supervivientes, que lideraban sin problemas en su franja. Esta vez, la casa de los anónimos ha tenido un duelo muy reñido con Andreu Buenafuente, que se ha visto beneficiado de la debilidad del reality.

‘Futuro imperfecto’: 12.4 % y 930.000

‘Gran Hermano’: 11.8 % y 714.000

‘La encrucijada’: 9.3 % y 718.000

‘Horizonte’: 9 % y 554.000

‘El Taquillazo’: ‘The mechanic’: 6 % y 465.000

Telecinco cambia de planes en sus tardes tras sus audiencias

La semana comenzaba con cambios de horario en todos los programas de la cadena de Mediaset, adelantando el inicio de todos sus espacios para hacer hueco a los resúmenes de Gran Hermano, que no han podido soportar la competición contra Pasapalabra. Tras cuatro días de datos imposibles de mantener, este viernes volverá todo a como estaba hasta el viernes pasado. La última entrega de los resúmenes se quedaron en un 5.3 % de cuota y apenas 554.000 espectadores.

Por contra, la tarde de Antena 3 logra grandes datos con Y ahora Sonsoles, que consigue su mejor dato de la temporada con 959.000 y 11.6 % de cuota. Al final de la tarde, Pasapalabra sigue disparado con 2.237.000 y 21.1 %, notando la ausencia de Agárrate al sillón como competidor, que durante días le ha dejado vía libre entre los seguidores de los concursos.