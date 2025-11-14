Mariano Rajoy desvela en ‘El Hormiguero’ qué dedicatoria pondría a Pedro Sánchez en su libro

Mariano Rajoy se ha convertido en un invitado ya muy habitual de El Hormiguero desde que se viese obligado a dejar la Presidencia del Gobierno tras la moción de censura de Pedro Sánchez sacada adelante por Podemos y los partidos independentistas. Desde que se retiró del mundo de la política se ha convertido en un escritor superventas, motivo por el que ya van varias veces que acude al plató de Pablo Motos a promocionar sus libros. Este jueves acudía para presentar El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política, donde comparte muchas de las cosas que aprendió durante su etapa como presidente del Gobierno, teniendo que llegar al poder en plena crisis económica después de la gestión de Zapatero.

Como no podía ser de otra manera, el presentador valenciano comenzó la charla preguntándole cuál es el mayor secreto que cuenta en este nuevo libro. «El título del libro no lo he puesto yo, lo ha puesto mi editor, pero dado que él no está aquí, voy a contestar yo», comenzada diciendo con su retranca habitual el gallego. «Creo que el principal secreto de gobernar bien es que no se deben contar todas las que se producen en el Congreso de los disputados, así lo dice la ley. Siempre teniendo en cuenta el interés general de los ciudadanos», decía poniéndose serio.

Hubiese sido imperdonable no preguntar a todo un ex Presidente del Gobierno (que antes fue ministro) por cómo ve la situación general del país. Para el invitado nuestro país «tiene ahora mismo tres problemas principales; la primera, un gobierno que tiene que gobernar y no gobierna, ni tiene presupuestos, ni tiene mayoría, ni aprueba leyes, la segunda la toma de las instituciones con una bronca diaria y, en tercer lugar, estamos en un momento la historia de España en el que hay una división y una polarización como nunca se ha visto».

El expolítico del PP asegura lamentaba que «todo es bronca y lío», señalando al Gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de esta situación. «Eso pasa cuando hay un gobierno populista que necesita un enemigo para legitimarse. Me preocupa especialmente que no sepan que a un extremista no se le puede contestar con otro extremismo. Hay que volver a políticas sensatas», reivindicaba.

Mariano Rajoy deja claro que Sánchez debe dimitir

Motos le ha preguntado, aunque sin decir su nombre, si el actual presidente del Gobierno debe dejar su puesto, recordándole que en el libro asegura que «hay que saber irse». El invitado no tiene dudas de que se trata de un consejo muy «muy importante y aplica absolutamente para todos, para el futbolista, el médico, el político… Cuando te empeñas en aferrarte a un cargo, a pesar de la situación que estás generando, mal asunto».

La dedicatoria para Sánchez de su libro

Motos ha querido poner a prueba a su invitado al preguntarle qué le pondría como dedicatoria si en una firma de libros se presentase Pedro Sánchez, algo que parece imposible. Rajoy ha tirado de imaginación y no ha dudado mucho: «Le pondría: Celebro tenerle aquí y espero que la lectura de este libro le sirva para aprender algunas cosas».

El presentador ha querido seguir jugando y le preguntaba qué le pondría si el que le pidiese la dedicatoria fuese Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, algo que sí sería posible que ocurriese. «Prácticamente lo mismo. Le diría usted, ya se lo sabe, pero no vaya a ser que quede algo pendiente, así que léaselo y hágame caso», así respondía Mariano Rajoy a esta pregunta.