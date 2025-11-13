Las 6 mejores frases de Rajoy en ‘El Hormiguero’ y sus 6 pullas a Sánchez: «Mis asesores eran más listos»

Mariano Rajoy ha necesitado apenas unos segundos en el plató de El Hormiguero en el prime time de este jueves para lanzar la primera pulla a Pedro Sánchez. «Me gusta cumplir la ley, aunque ahora no está muy de moda» ha sido la primera (in)directa de una retahíla que se ha extendido a lo largo de toda la entrevista con Pablo Motos.

El ex presidente del Gobierno ha visitado el programa de Antena 3 con motivo de la publicación de su libro, El arte de gobernar, y no ha necesitado que se le insista para que imaginara qué le diría a Sánchez si lo encontrara en una de sus firmas: «Celebro verle a usted aquí y espero que la lectura de este libro le sirva para aprender algunas cosas». A Alberto Núñez Feijóo también lo invitaría a leerlo, pero con otra fórmula con la que ha querido marcar distancias entre el líder del PP y el del PSOE. «A Feijóo le diría ‘usted ya se lo sabe, pero no vaya a ser que quede algo pendiente, así que lea el libro’», ha pronunciado Rajoy.

El ex presidente, que «a estas alturas» de su vida juzga «intenciones, no hechos», ha recordado cómo fue su moción de censura en 2018, defendida por Sánchez y José Luis Ábalos. Rajoy puede decir que se ha sentado y ha visto el cadáver de su enemigo pasar. «Para dar lecciones hay que estar muy seguro. Si no, mejor callarse», ha dicho, aunque no se reconoce como un hombre de rivalidades.

Rajoy ha tenido palabras para todos, en ocasiones sin necesidad de pronunciar nombres. Así, no ha escatimado en valoraciones para «algunos fenómenos que están por aquí» y «nos han instalado en una bronca continua», porque «los populismos necesitan un enemigo para legitimarse».

Las pullas de Rajoy a Pedro Sánchez

«Me gusta cumplir la ley, aunque ahora no está muy de moda». Sobre los más de 900 asesores del Gobierno: «Los asesores que nombraba yo eran más listos, dos podían hacer el trabajo de uno». «Tres días antes de la moción de censura, el PNV me había aprobado los presupuestos, porque en esa época se aprobaban todos los años». «Es importante saber cuándo sobras». «Si careces de capacidad de sufrimiento, no te dediques a la política». Durante uno de los juegos: «Para planear un atraco, elegiría al señor Sánchez».

Sobre ‘algunos’ ministros

«Un ministro no insulta (…) Un energúmeno puede tener más tirón que un premio Nobel y las redes sociales son el paraíso de los energúmenos». Sobre ‘ciertos’ diputados: «Hay quien cree que ir al Parlamento es como ir a la playa, y no, hay que ir como hay que ir [vestido]».

La ‘poesía’ de Rajoy, autor de «es el alcalde…»

Ante Pablo Motos con cara de vaca viendo pasar un tren: «A veces, no tomar una decisión es una manera de tomarla (…) Yo no estaba tomando una decisión, pero la estaba tomando, la de no pedir el rescate a Europa». Los que no piensan hablan y los que piensan callan.

Sin dar lugar a interpretaciones