Todo sobre Mariano Rajoy: su edad, su mujer, hijos, sus estudios, su trabajo, cuánto mide…

Mariano Rajoy se sentará en el plató de El Hormiguero, donde presentará su último libro, El arte de gobernar. Con su habitual sentido del humor, el ex presidente del Gobierno llega al programa de Pablo Motos para repasar su trayectoria, sus experiencias en la política y su visión sobre el liderazgo. Aprovechamos la ocasión para repasar en detalle la vida personal y profesional de uno de los políticos más recordados de nuestro país: su edad, su familia, su formación, su trabajo actual y algunos aspectos menos conocidos de su biografía.

¿Cuántos años tiene Mariano Rajoy?

Mariano Rajoy Brey nació el 27 de marzo de 1955 en Santiago de Compostela, por lo que actualmente tiene 70 años. Criado en el seno de una familia de juristas, su infancia transcurrió en Galicia, donde recibió una educación marcada por la disciplina y el esfuerzo. Desde joven mostró una gran capacidad analítica y un carácter reflexivo que lo acompañaría durante toda su carrera política.

¿Quién es la mujer de Mariano Rajoy?

La mujer de Mariano Rajoy es Elvira Fernández Balboa, conocida cariñosamente como Viri. La pareja se conoció en 1992 en Sanxenxo, uno de los destinos más emblemáticos de las Rías Baixas, y contrajo matrimonio cuatro años después, en 1996, en la Capilla de Las Conchas de la Isla de La Toja. Desde el inicio de su relación, Elvira ha optado por mantenerse alejada del foco mediático, incluso durante los años en los que su marido ocupó la presidencia del Gobierno. A diferencia de otras primeras damas, Viri siempre ha preferido un perfil bajo, centrado en su familia y en sus intereses personales. Amante del arte, la literatura y la música clásica, disfruta de una vida tranquila y culturalmente activa.

Durante el periodo en que Rajoy fue presidente, Elvira acompañó a su marido en los actos institucionales más importantes, aunque siempre con un papel discreto. Tras su salida de La Moncloa en 2018, la pareja recuperó su vida habitual en Madrid, lejos del protagonismo político. Elvira ha sabido mantener intacta esa reserva que la caracteriza, combinando su papel como madre con su amor por la cultura y su apoyo constante a Rajoy, tanto en su etapa política como en la actual.

¿Quiénes son los hijos de Mariano Rajoy?

Mariano Rajoy y Elvira Fernández son padres de dos hijos: Mariano Jr. y Juan. Ambos han crecido en un entorno familiar marcado por la discreción y la estabilidad. Durante los años en que su padre ocupó la presidencia, Elvira se esforzó por ofrecerles una infancia lo más normal posible, apartándolos de la exposición mediática y priorizando su educación.

¿Cuánto mide Mariano Rajoy?

Mariano Rajoy destaca también por su porte imponente. Mide alrededor de 1.85, una estatura que, junto a su figura delgada y su característico caminar pausado, ha contribuido a construir su imagen pública. Su presencia en los actos oficiales y debates siempre fue aplaudida, acompañada por su tono sereno y su lenguaje corporal tranquilo. En su etapa como presidente, su físico alto y su expresión contenida reforzaban la impresión de un político sobrio, racional y prudente, cualidades que él mismo reivindica como esenciales en el ejercicio del poder.

¿Qué estudió y a qué se dedicó antes de ser presidente?

Rajoy se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y a los 24 años superó las oposiciones al cuerpo de Registradores de la Propiedad, convirtiéndose en el más joven en lograrlo en España. Su carrera profesional comenzó precisamente en este ámbito jurídico, que más tarde retomaría tras su salida de la política. Su entrada en la vida pública se produjo a finales de los años setenta, cuando se incorporó a Alianza Popular, el partido que más tarde daría origen al Partido Popular.

A lo largo de su carrera, ha desempañado diversos cargos de responsabilidad: fue diputado, vicepresidente del Gobierno y ministro en varias carteras bajo los gobiernos de José María Aznar, incluyendo Administraciones Públicas, Educación e Interior. En 2004 asumió el liderazgo del Partido Popular y en 2011, tras obtener mayoría absoluta, se convirtió en presidente del Gobierno.

¿Cuánto tiempo fue presidente del Gobierno?

Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno de España desde el 21 de diciembre de 2011 hasta el 2 de junio de 2018, lo que supone un total de 6 años, 5 meses y 12 días. Durante ese periodo lideró el Ejecutivo en uno de los momentos más complejos de la historia, con la economía española afectada por una recesión causada por la izquierda y una elevada tasa de desempleo.

Tras su salida de la Moncloa, Rajoy decidió regresar a su profesión como registrador de la propiedad. Actualmente trabaja en el Registro Mercantil de Madrid, donde ejerce con la misma meticulosidad que siempre lo caracterizó. Además, ha desarrollado una faceta literaria muy activa, con libros como Una España mejor y Política para adultos, a los que ahora se suma El arte de gobernar, la obra que presenta hoy en televisión. Aunque mantiene un perfil público moderado, continúa participando en conferencias y su figura sigue siendo un referente dentro del Partido Popular.