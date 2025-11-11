Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, 10 de noviembre: ¿ganó Andy o Rosalía?

Como ya dijimos en Happy FM, la batalla por la audiencia entre El Hormiguero y La Revuelta iba a tener un capítulo muy esperado en la noche de ayer, lunes 10 de noviembre de 2025. Pablo Motos contó con la visita de Andy Morales, el cantante que formaba parte del mítico dúo Andy y Lucas, que presentaba su carrera en solitario dispuesto a desenmascarar al que ha sido su compañero y amigo durante 25 años. Por su parte, David Broncano ha podido tener a Rosalía en su plató, preparando un cameo muy especial con personajes como Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Alexia Putellas y otros muchos personajes del mundo de la música y el cine de nuestro país. Así han quedado las audiencias.

Aunque la entrevista con más morbo era la del espacio de Antena 3, en la que se explicaron los entresijos del dúo Andy y Lucas durante 25 años, dejando claro que la relación ha terminado muy mal, el show de La 1 contaba con la visita de la artista mundial del momento. En esta batalla ha ganado Broncano, además, por una abultada diferencia, logrando su récord histórico y pasar del 20 % de cuota, algo que no conseguía desde los primeros días de su estreno en la temporada pasada. Por su parte, Pablo Motos consiguió un destacable 15.3 % de cuota y superando los dos millones de espectadores, números que en cualquier otro día le servirían para liderar sin problemas, pero el efecto Rosalía fue imparable.

Audiencias en la franja de competencia de los dos programas:

‘La Revuelta’: 20.5 % y 2.743.000

‘El Hormiguero’: 15.3 % y 2.046.000

De estos datos hay que destacar que Motos y compañía no perdieron adeptos, conservando a su fiel audiencia, por lo que todo hace pensar que este martes las cosas volverán a la normalidad. En cambio, el efecto de la cantante catalana se nota en que muchísimos espectadores decidieron conectar con la pública sólo para ver esta entrevista, un efecto llamada que en los próximos días es de esperar que se acabe y el programa regrese a sus datos habituales.

Estos datos dejan otra lectura, demostrando que la estrategia de anunciar sus invitados sí funciona, aunque con entrevistados menos conocidos, como grupos emergentes del mundo de la música, el efecto no sea el mismo.

Pese a ser una de las noches más competidas de la temporada, La isla de las tentaciones sigue dejando claro que tiene un gran público fiel, que no falla a su cita pese a las grandes ofertas de otras cadenas, logrando este lunes récord de espectadores, aunque sin opciones de llegar al segundo puesto. Los que más sufrieron el efecto Rosalía fueron First Dates, El intermedio y Cifras y letras, que pierden parte importante de su audiencia, que parece que decidió irse a La 1 por un día.

‘La isla de las tentaciones 9’: 10.1 % y 1.344.000

‘First Dates’: 6.7% y 858.000

‘El Intermedio’: 5.8% y 798.000

Audiencias de ayer una vez finalizados ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

La segunda parte de la noche, momento en el que Broncano y Motos ya se despidieron de la audiencia, dejó vía libre para que Sandra Barneda y sus parejas liderasen sin problemas. Por detrás, con menos de dos puntos de diferencia, encontramos a la semifinal de MasterChef Celebrity, que vive su fase final sin poder liderar debido a que por primera vez en meses encuentra un rival que le robe la primera posición.

‘La isla de las tentaciones’: 16.3 % y 1.360.000

‘MasterChef Celebrity’: 14.5 % y 705.000

‘Renacer’: 10.9 % y 717.000

‘El Blockbuster’: ‘Transporter’: 6.2 % y 477.000

‘El Taquillazo’: ‘Poker face’: 4.1 % y 322.000

Telecinco reordena sus tardes

Hay que destacar que este lunes Telecinco estrenaba su nuevas tardes después de cambiar por completo la organización de sus programas para dejar hueco a los resúmenes de Gran Hermano. Así quedaron las audiencias de este primer día con los cambios en Mediaset:

‘El tiempo justo’: 9 % y 722.000

‘El diario de Jorge’: 10.9 % y 840.000

‘Agárrate al sillón’: 8.3 % y 727.000

‘Gran hermano’: ‘La vida en directo’: 5.8 % y 607.000

Joaquín Prat, El diario de Jorge y el concurso de Eugeni Alemany se movieron en sus datos habituales pese al baile de horarios, pero el resumen del reality comienzo con datos mucho más bajos de los esperados. Habrá que esperar su evolución en los próximos días.