Alerta roja de la AEMET por lo que llega a estas zonas de Andalucía en las próximas horas

Andalucía se prepara para una alerta roja de la AEMET que puede afectar estas zonas del país en las próximas horas. Parecerá que el tiempo se convierte en algo muy diferente, en especial en estos días en los que la inestabilidad va cobrando un cierto protagonismo. Tenemos por delante una serie de fenómenos poco comunes que van llegando a medida que dejamos atrás los primeros días de un diciembre que parece que nos ha traído las dos caras de una misma moneda.

Primero una inestabilidad que se ha acabado convirtiendo en la antesala de algo más, de un giro importante en este tiempo que nos aleja de lo que sería habitual y puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estas próximas horas. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo acabará siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Esta llegada de un invierno que siempre coincide con las fiestas y la movilidad más auténtica puede estar marcada por algunos riesgos, ante un cambio de tendencia que puede ser hasta peligroso.

La AEMET lanza la máxima alerta en estas zonas

La realidad es que hacía semanas que no veíamos tantas alertas rojas en el mapa de España. En estos días, el tiempo se ha mantenido con una cierta estabilidad, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tocará conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar un marcado cambio de tendencia que quizás no esperaríamos. Con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual en estos días, tocará saber qué es lo que nos está esperando.

Estamos ante un cambio que puede convertirse en una dura realidad que nos golpeará de tal forma que tocará visualizar en todo momento qué puede pasar en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Los expertos de la AEMET parece que nos dan algunos datos destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán en unos días cargados de actividad.

Estas alertas advierten del riesgo que podemos tener ante una movilidad que puede ir cambiando por momentos y que, sin duda alguna, tocará empezar a cuidar.

Andalucía se prepara ante lo que llega en estas horas

Estas últimas horas han llevado las lluvias abundantes a más de una parte de Andalucía. Siendo una de las comunidades más afectadas por esta DANA con nombre propio, la borrasca Emilia se irá retirando, pero no será la única que puede causar estragos en esta parte de España.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Intervalos nubosos de nubes bajas, con chubascos en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho durante la primera mitad del día, tendiendo a cubiertos y con chubascos que se irán extendiendo de oeste a este durante la segunda mitad. Temperaturas en descenso generalizado, salvo ascenso de las máximas en el extremo oriental. Vientos flojos variables en el interior y de componente este moderado en el litoral, girando a oeste o suroeste a partir de mediodía. Poniente moderado en los litorales a partir de mediodía». Las alertas estarán activadas: «No se descartan chubascos localmente fuertes en el litoral mediterráneo occidental durante la primera mitad del día».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Con incertidumbre se prevé el movimiento de una nueva baja desde el norte hacia el área mediterránea que dejará cielos muy nubosos o cubiertos tendiendo al final a abrirse claros en el oeste de ambas mesetas, con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares. Se espera que sean persistentes y localmente fuertes, que podrán dar lugar a abundantes acumulados, en la fachada norte mediterránea, norte de Galicia y oeste de Asturias. Así mismo se esperan localmente fuertes durante la madrugada en litorales mediterráneos del sur y persistentes en zonas del Sistema Central. No se descartan chubascos localmente fuertes en el oeste de Baleares, principalmente en Ibiza. Probables tormentas con granizo ocasional en entornos mediterráneos y litorales del noroeste. Se prevé nevadas en los principales sistemas montañosos y en su entorno entre 1200-1600 metros con acumulados significativos en el Sistema Central occidental. En Canarias intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas. Probables bancos de niebla en zonas de montaña del interior. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso en la Península y Baleares, con ligeros ascensos en zonas de ambas mesetas. Las máximas tendrán un descenso más acusado en la mitad sur, Cantábrico, alto Ebro y sur de la meseta Norte, ligero en el Valle del Ebro y Baleares y en ascenso en el resto. En Canarias pocos cambios. Heladas débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste».