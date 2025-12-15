Las 5 mejores películas para recordar a Rob Reiner: el director de culto de los 80

El cineasta Rob Reiner y su esposa, Michelle, han sido hallados muertos hace escasas horas en su casa de Los Ángeles. Según las primeras informaciones, sus cuerpos presentaban varias puñaladas y las primeras investigaciones apuntan a uno de sus hijos, Nick. Un dramático suceso que nos arrebata antes de tiempo a uno de los directores más célebres de los 80. Su sorprendente y trágica muerte a los 78 años nos lleva a querer repasar brevemente su legado, a través de una herencia audiovisual que todavía perdura en el imaginario colectivo y en la cultura pop. Hijo del también cineasta y actor Carl Reiner (Ocean’s Eleven), comenzó su carrera como intérprete apareciendo en pequeños papeles de series populares como Batman. Aunque seguramente su papel más relevante en la pequeña pantalla fue el de Mike en Todo en familia, una serie de comienzos de los 70 que le valió dos premios Emmy y cinco nominaciones a los Globos de Oro. Pero su filmografía dio un salto de relevancia esencial al sentarse en la silla de director a mediados de los 80, creando títulos icónicos que a día de hoy todavía permanecen en la memoria colectiva de los cinéfilos. A continuación, repasamos las 5 películas más relevantes de Rob Reiner como realizador:

5 películas para recordar a Rob Reiner

1-‘This is Spinal Tap’ (1984)

Si en la actualidad hemos podido disfrutar de propuestas fílmicas como Borat o la serie The Office es en parte por ella. La ópera prima de Reiner popularizó masivamente el género del mockumentary (falso documental) mediante una sátira sobre el mundo del espectáculo, centrándose en una falsa banda en decadencia. Un filme de culto que en 2025 tuvo una secuela tardía terriblemente irregular.

¿Dónde está disponible? Apple TV y Amazon (bajo alquiler o compra)

2-‘Cuenta conmigo’ (1986)

El coming of age por excelencia y posiblemente, una de las adaptaciones más celebres que se han hecho de la obra de Stephen King. La trama narra el viaje de cuatro adolescentes que se lanzan a la aventura de un muchacho desaparecido. Poco a poco, el recorrido les hará valerse por sí mismos en un recorrido sobre la amistad y la pérdida. Después de aquello, ninguno de ellos será el mismo. Sin duda, una de las películas más emotivas rodadas por Rob Reiner.

¿Dónde está disponible? Rakuten RV (bajo alquiler o compra)

3-‘La princesa prometida’ (1987)

La historia de toda una generación. Cine de aventuras que tiene el honor de ser uno de esos tótems cinematográficos de los 80. Con la banda sonora de Mark Knopfler, esta comedia romántica narra el regreso a su tierra Westley, un cazafortunas que vuelve para casarse con su amada, la bella Buttercup. Sin embargo, para conquistarla deberá vencer a múltiples enemigos.

¿Dónde está disponible? Lionsgate +(suscripción) y Google Play, Apple TV y Rakuten (bajo alquiler o compra)

4-‘Cuando Harry encontró a Sally’ (1989)

Series como Cómo conocí a vuestra madre no serían igual sin la existencia de este maravilloso guion firmado por Nora Ephron. Un clásico de la comedia romántica de dos amigos que durante años intentan defender su concepción sobre el amor y sobre todo, la posibilidad de la existencia de amistad entre hombres y mujeres.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus y Filmin (suscripción)

5-‘Algunos hombres buenos’ (1992)

Fue la única nominación al Oscar para las películas que dirigió Rob Reiner. Con un guion magnífico de Aaron Sorkin, este drama judicial nos ofreció el mítico desafió verbal entre dos actores de la talla de Tom Cruise y Jack Nicholson. La trama se centra en la defensa de dos marines acusados de asesinato, bajo la presencia del joven y talentoso abogado de la Marina, Daniel Kaffe. El caso parece a priori, sencillo. Pero todo se complica con la presencia del Coronel Nathan R. Jessup, el Comandante en Jefe de la base de Guantánamo.