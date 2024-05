Estos son los dos actores que rechazaron el papel de George Clooney en ‘Ocean’s Eleven’

Se puede decir que George Clooney es uno de los actores más importantes de su generación. Ha triunfado en Hollywood y ha capitaneado proyectos que pasarán a la historia del cine. En las últimas horas ha salido la luz una información que le ha situado en el centro de la noticia. Hay dos intérpretes que rechazaron el papel que Clooney ocupó en ‘Ocean’s Eleven’, una saga mítica para los amantes de este tipo de películas. Antes de entrar en detalles debemos recordar que el mítico artista compartió reparto con artistas de la talla de Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon o Andy García, pero ¿quién se negó a participar y ahora se arrepiente?

Steven Soderbergh ha estado al frente de largometrajes tan importantes como ‘Traffic’ o ‘Erin Brockovich’, así que cuando creó ‘Ocean’s Eleven’ nadie se imaginaba que dos famosos actores no querían trabajar bajo sus órdenes. Mark Wahlberg y Johnny Depp rechazaron la oferta y después terminaron arrepintiéndose, pues se dieron cuenta de que estaban delante de un hecho histórico. «Algunas personas muy famosas nos dijeron que nos fuésemos a tomar por el culo. Mark Wahlberg, Johnny Depp y hubo otros. Ahora se arrepienten. Yo me arrepiento de haber hecho el maldito Batman», ha declarado el artista visiblemente molesto.

George Clooney quiere que el público tenga en cuenta la situación que atravesaba el cine durante la primera década de los 2000, que fue cuando se creó la famosa saga. «Es importante entender en qué punto estábamos en ese momento», empieza diciendo. «Los estudios estaban produciendo películas muy grandes, ambiciosas y no demasiado buenas. Steven tenía esta idea de intentar integrar en el sistema de estudios la esencia del cine independiente que todos esos jóvenes cineastas estaban aprendiendo. Iba a volver a lo que estaban haciendo entre 1964 y 1975».

George Clooney regresará a ‘Ocean’s Eleven’

Clooney se siente muy orgulloso del trabajo que han hecho sus compañeros y está dispuesto a participar en un regreso de las famosas películas. De momento no ha dado más detalles, pero ha asegurado en un medio estadounidense que los directores que se encargaron del proyecto original ya están trabajando en un guion que pretende recuperar la esencia de ‘Ocean’s Eleven’. Hace 16 años que George dijo adiós a la trama, pero cabe la posibilidad de que volvamos a verle en acción antes de lo que muchos piensan.

«Tenemos un guion realmente bueno para otro ‘Ocean’s’ ahora, así que es posible que terminemos haciendo otro», comenta visiblemente contento. No son pocos los que han señalado a Mark Wahlberg y a Johnny Depp, pero fuentes cercanas aseguran que no hay ninguna razón para que les vuelvan a ofrecer un puesto dentro de la película.

La nueva entrega estará inspirada en ‘Un golpe con estilo’, un largometraje que tiene unos valores muy parecidos a los que quiso reflejar el director de ‘Ocean’s Eleven’ cuando empezó la aventura.

Se ponen en contacto con Margot Robbie

‘Ocean’s Eleven’ planea volver con más fuerza que nunca y esa es la razón por la que se han puesto en contacto con la actriz más relevante del momento: Margot Robbie. Después de protagonizar ‘Barbie’ la artista ha ganado mucha repercusión y ha recibido una oferta muy interesante para ocupar la trama central de la nueva película de George Clooney. También se ha rumoreado que Ryan Gosling acompañará a Margot en esta aventura, de hecho interpretará a su pareja sentimental. Ambos serán los padres de Danny Ocean.

George Clooney también ha opinado acerca de esta idea. Ha tirado de sentido del humor y ha dicho: «¿Margot Robbie es mi madre? Siempre he pensado eso. Y Ryan Gosling es mi padre, y cuando piensas en eso, tiene sentido. En serio».

Robbie ha continuado la broma y cuando le han preguntado por su participación en la película de los famosos ladrones ha intentado desviar la atención: «Ahora mismo todo el mundo está harto de verme». No obstante, ha acabado reconociendo que está deseando regresar al mundo de los rodajes. «Acabamos ‘Barbie’ en octubre de 2022, así que ha pasado más de un año desde que estuve en un set para actuar. Es mi mayor racha sin actuar desde la época del coronavirus, es la primera vez que lo hago».

La protagonista de ‘Barbie’ también ha explicado que no quiere limitar su talento a la interpretación, también sueña con ser directora y en algún momento quiere tener tiempo para dedicar sus esfuerzos a este objetivo. «Creo que he querido dirigir desde hace siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no un derecho. He estado trabajando poco a poco en la idea de que me he ganado el derecho a dirigir y me siento cerca de creérmelo», comenta al respecto.