La Generalitat de Cataluña ha formado un comité científico de expertos independientes constituido por siete miembros, pero algunos, en concreto tres de ellos, han sembrado las sospechas sobre la neutralidad de este grupo. Como han informado fuentes conocedoras de la situación a OKDIARIO, «tres de los miembros de este equipo, que fue el primero que se creó para investigar el origen del brote, forman parte del organismo IRTA. El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) es el encargado de gestionar el laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal), que es objeto de investigación actualmente como un posible origen del reciente brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña».

De esta forma, «tres miembros que forman parte de este equipo que investiga si el virus se escapó del laboratorio de IRTA, pertenecen a este mismo organismo que está bajo sospecha, lo que pone en cuestionamiento su independencia», afirma la fuente.

«Se trata de Xavier Abad Morejón, jefe de la Unidad de Biocontención y Laboratorios NBS2 del IRTA-CReSA, Josep Usall i Rodié, director general del IRTA , y Diana Ramírez Llorente, responsable de la Plataforma de Infraestructuras de Producción Animal y presidenta del Comité Ético de Experimentación Animal de IRTA», explica la fuente.

En este grupo, el director general del IRTA, Josep Usall, se encargará de ser el coordinador logístico, que facilitará y abrirá las puertas del organismo para hacer efectivo el trabajo de este comité.

Además, el comité, que se reunirá a diario, está integrado por seis especialistas: la Dra. Laura Pérez, que será la coordinadora científica y es jefe del Área de Animalario y Seguridad Biológica del CISA; el dr. Gorka Aduriz, jefe de Área de Sanidad Animal de NEIKER-BRTA; el profesor Massimo Palmarini, director del Departamento de Virología del Erasmus MC de Rotterdam y el Dr. Gonzalo Pascual, director técnico y responsable de Seguridad Biológica y Biocontención del Instituto de Salud Carlos III. Por parte del IRTA-CReSA, también formarán parte el dr. Xavier Abad, jefe de la Unidad de Alta Biocontención del IRTA-CReSA y la Dra. Diana Ramírez, jefa de la Plataforma de Infraestructuras de Producción Animal y presidenta del Comité Ético de Experimentación Animal del IRTA.

Comité científico independiente

Desde el primer momento, las autoridades catalanas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han puesto en marcha diversas actuaciones para contener el brote. Así, el 5 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado se publicó la creación del comité científico independiente para el asesoramiento en relación con el brote de peste porcina africana, cuyo objetivo es analizar el origen de la enfermedad.

Después de esto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha designado además a seis expertos de reconocido prestigio, uno de ellos catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cristian Gortázar, para formar otro comité científico encargado de asesorar el brote de peste porcina africana en España.

16 positivos de peste porcina

Cataluña ha notificado tres nuevos jabalíes infectados con la peste porcina africana en la sierra de Collserola (Barcelona), lo que eleva a 16 el total de casos positivos en las pruebas de laboratorio, según ha informado este viernes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Todos se han encontrado en el radio de seis kilómetros en torno al primer contagio, un perímetro que ha permanecido cerrado desde que se detectó el brote.

Los casos pertenecen a siete focos distintos registrados por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) desde el pasado 27 de noviembre. Además, se han analizado otros 115 animales muertos en la zona afectada y sus alrededores, que han resultado negativos.

Los servicios veterinarios de la Generalitat mantienen bajo vigilancia también 55 granjas del área, donde no se ha detectado hasta el momento ningún cerdo con síntomas o lesiones compatibles con la enfermedad, que no se contagia a los humanos ni por contacto ni al comer la carne.