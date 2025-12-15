«Lo han querido quitar de en medio». Así lo afirma la madre de Paco Salazar a OKDIARIO a las puertas de su casa en Montellano (Sevilla). «Es inocente», dice Josefa, que asegura «estar tranquila». Ella tiene plena confianza en su hijo. No hay ni rastro de Paco Salazar en el pueblo sevillano que le vio nacer, donde se crio de joven y donde fue alcalde del PSOE entre 2003 y 2008. Años después, Salazar se trasladó a Dos Hermanas. En Montellano siguen viviendo su mujer, su hermana y su madre.

La madre de Paco Salazar sí pone la mano en el fuego por su hijo, convencida de que está siendo cabeza de turco de otros intereses: «Es mi hijo y sabiendo yo de la manera que es jamás en la vida voy a tener dudas de lo que ha hecho. No es porque sea su madre y porque todas las madres quieren a sus hijos que los han parido. Lo han cogido por delante por lo que sea, porque tenga un buen puesto, por lo que sea, eso no lo sé. Pero Dios, que está arriba, a cada uno le va a dar lo que le corresponde».

Para Josefa es incomprensible todo lo que cuentan de su Paco: «Estuvo en un colegio bueno y luego en la Universidad Laboral [interno]. Nadie en la vida, ni a su padre que en paz descanse ni a mí, nos han dicho nunca nada malo de ese niño. Para nada, al contrario. Jamás en la vida ha dado un problema». Por eso, la madre de Paco Salazar insiste: «Yo estoy tranquila sobre eso».

La madre de Paco Salazar cree que «le han hecho esto por lo que sea, porque haya subido, porque le hayan dado un puesto, por envidia o porque lo hayan mirado como se merece». E insiste a poner a Dios por testigo: «Te voy a decir una cosa, sea varón, hembra o lo que sea, Dios está arriba y va a poner cada cosa en su sitio. Yo soy mayor y a lo mejor ya no lo vea, pero mi hija sí».

Denunciado por acoso

El pasado 8 de diciembre, la Fiscalía recibió una denuncia formal contra el ex alto cargo de Moncloa por un presunto delito de acoso sexual contra trabajadoras del PSOE. La denuncia también apela a las responsabilidades del partido y de Presidencia del Gobierno por haber encubierto los «comportamientos inadecuados» de una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez en su propio Gabinete durante años.

Paco Salazar estaba destinado a ser, de facto, el sustituto de Santos Cerdán tras el encarcelamiento del ex secretario de Organización del PSOE. Minutos antes del Comité Federal del partido en julio, una serie de informaciones destaparon la denuncia de trabajadoras que acusaban a Salazar y frustraron su carrera política. Salazar fue pieza clave en Andalucía de las primarias de 2017 que ganó Pedro Sánchez y lo catapultó a La Moncloa un año después.

Informe del PSOE

El PSOE se haya inmerso en un tsunami de denuncias por acoso sexual y encubriniento. En el caso de Salazar, un informe interno del partido, declarado como «confidencial» y del que apenas se conocen algunos detalles, reconoce que las denuncias de las víctimas son «verosímiles», pero que no se pueden acreditar. El PSOE ha admitido en su informe que las denuncias presentadas por las mujeres que trabajaron bajo las órdenes de Salazar en La Moncloa son «procedentes». Pero, el partido ha evitado llevar el caso ante la Fiscalía, pese a que su Protocolo frente al acoso sexual en el PSOE sí obliga a hacerlo si se comprueba que las denuncias son «procedentes».