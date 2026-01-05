Evangeline Lilly, actriz de ‘Perdidos’ y ‘El Hobbit’, sufre «daño cerebral» tras una gravísima caída

La actriz Evangeline Lilly es una cara conocida por millones de personas gracias a sus trabajos como actriz en películas como El Hobbit, Ant-Man o la serie Perdidos, entre otros grandes proyectos, aunque desde hace un año dejó el mundo de la interpretación para centrarse en su familia y en su labor humanitaria. Lo que debía ser una etapa más tranquila, se ha convertido en un calvario para ella, ya que desde el pasado mes de mayo se encuentra en plena recuperación tras sufrir una caída grave que la ha dejado importantes secuelas.

En un vídeo compartido para dar la bienvenida al año 2026, explica que no llega a este nuevo año de la mejor manera, puesto que sigue arrastrando problemas desde que sufriese el accidente. Todavía sin grandes avances, asegura que sufre una «conmoción» y que no tiene buenas noticias sobre su estado, pese a que ya han pasado varios meses y se esperaba una notable mejoría en este tiempo.

«Entro en este nuevo año, el Año del Caballo, con algunas malas noticias sobre mi conmoción», comenzaba su relato. «Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo estoy. Muchos han preguntado por los escáneres cerebrales que escuchasteis que me hice. Y los resultados de los escáneres han llegado», así anunciaba a sus seguidores que ya tiene el resultado de sus pruebas.

Lejos de ser buenas noticias, lo cierto es que las cosas no están saliendo como se esperaba. «El veredicto es que tengo daño cerebral debido a mi lesión cerebral traumática», ha explicado.

«Casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida, así que tengo daño cerebral debido a la lesión cerebral traumática (TBI) y posiblemente otros factores que estaban en curso», ha comentado.

Pero Evangeline Lilly está celebrando saber, por fin, qué le está sucediendo, porque así podrá comenzar lo ates posible su recuperación, algo que está celebrando, pese a las malas noticias. «Reconforta saber que mi deterioro cognitivo no es solo peri-menopausia; inquieta saber la dura batalla que supondrá intentar revertir las deficiencias», reconoce.

Pese a los problemas, la actriz mira al futuro con optimismo y ya piensa en recuperarse al 100 %. «Ahora mi trabajo es llegar al fondo de eso con los doctores y luego embarcarme en el duro trabajo de arreglarlo, lo cual no espero con ansias porque siento que el duro trabajo es todo lo que hago», comenta.

Pese a todo, Lilly asegura que este accidente y sus secuelas le han servido para darse cuenta de que su vida iba muy deprisa, por eso, asegura, que se tomará con más calma la vida y comenzará a tomarse los problemas de otra manera en este nuevo año: «Mi deterioro cognitivo desde mi accidente me ha ayudado a ir más despacio y me ha ayudado a tener un final de 2025 más tranquilo».

Así fue el accidente de Evangeline Lilly

Este calvario comenzó en el mes de mayo de 2025, cuando sufrió un desmayo repentino mientras paseaba por una playa de Hawái. «Me desmayé en la playa. Y caí de cara contra una roca», explicaba en aquel momento, junto a una foto que dejaba ver las secuelas. La preocupación de los médicos no eran los daños propios de la caída, sino saber el motivo de ese desvanecimiento.

Tal y como ella misma ha contado, desde que era pequeña sufre estos episodios, que llegaron a pensarse que estaban provocados por una hipoglucemia, aunque ella tenía otra visión: «He llegado a creer que este ‘desconectarse’ es el resultado de que mi pequeña alma llega a su límite de lo que siente que puede soportar en esta vida, y ella ‘sale del edificio’, por así decirlo».