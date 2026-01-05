Cambios importantes en la Cabalgata de Reyes 2026 en estos barrios de Madrid: fechas y recorridos

La cabalgata de Reyes Magos de Madrid se celebra mañana 5 de enero, con el desfile principal que atraviesa el centro de la capital, pero lo cierto es que no es la única cita que tienen marcadas en el calendario las familias madrileñas. Muchos barrios organizan sus propias cabalgatas y algunas incluso se adelantan un día para evitar coincidencias o repartir mejor la afluencia. Es el caso de Montecarmelo y el Barrio del Pilar, que celebran su cabalgata hoy, 4 de enero, convirtiéndose en uno de los grandes eventos previos a la jornada festiva del día 5.

Este adelanto ya es habitual, aunque cada año sorprende a quienes no siguen o son muy conscientes de la agenda municipal. El distrito de Fuencarral-El Pardo suele concentrar a miles de personas en un tramo relativamente estrecho del mapa y eso exige una preparación especial. El Ayuntamiento reconoce que esta edición puede alcanzar picos de asistencia cercanos a las 12.000 personas, una cifra que obliga a desplegar un dispositivo de seguridad y movilidad de gran tamaño. No es un simple corte puntual de calles, sino un operativo que se activa horas antes del paso de las carrozas.

A lo largo del día de hoy también será necesario ajustar desplazamientos. No sólo por el tráfico: varios aparcamientos municipales quedarán condicionados durante toda la tarde y varias líneas de autobús verán alterado su recorrido. El metro, por el contrario, se mantiene como la opción más estable para moverse durante el evento. El Ayuntamiento insiste en que es preferible evitar el coche privado salvo en casos imprescindibles y, de ser necesario, utilizar la M30 o la M40 para trayectos de largo recorrido.

Cambios importantes en la Cabalgata de Reyes 206 en estos barrios de Madrid

La cabalgata de Reyes Magos de Montecarmelo y el Barrio del Pilar comenzará a las 17:30 y se prolongará hasta las 20:30, aunque este horario puede variar ligeramente según el avance de la comitiva. La cabalgata recorrerá varias de las calles más representativos del distrito de Fuencarral-Pardo y conectará Montecarmelo con el Barrio del Pilar. El itinerario previsto pasa por:

Avenida del Monasterio de Silos, altura del número 24

Avenida de Montecarmelo

Calle Afueras a Valverde

Calle Nuestra Señora de Valverde

Avenida del Llano Castellano

Calle Marcos de Orueta

Calle de San Modesto

Puente Virgen de Begoña

Calle de Pedro Rico

Monforte de Lemos, hasta el número 40

Cada año son muchas las familias buscando un buen punto para ver a los Reyes Magos de modo que conviene ir con tiempo para no perderse nada. De hecho, las zonas más amplias, como San Modesto o Monforte de Lemos, ya estarán repletas de gente desde primera hora de la tarde, así que como decimos, conviene llegar con algo de margen si se quiere tener buena visibilidad. Hay quien opta por la parte inicial, cerca de Montecarmelo, donde normalmente el ambiente es más familiar y menos compacto.

Cortes de tráfico desde media tarde

El dispositivo de tráfico arranca alrededor de las 17:00 horas. Esta hora es orientativa, ya que los agentes pueden adelantar o retrasar los cierres según la afluencia de personas. Los cortes afectarán tanto al recorrido como a las calles que desembocan en él y a algunas vías secundarias que se usan como acceso a la zona. Además, cinco aparcamientos municipales tendrán restricciones de entrada y salida entre las 17:30 y las 20:30. Son los siguientes:

Residentes Marcos de Orueta

Residentes Mondariz

Residentes Fonsagrada

Residentes Redondela

Residentes Ribadeo

Los vecinos que necesiten sacar el coche deberían hacerlo antes de que arranque el operativo, porque los accesos pueden quedar bloqueados durante más de dos horas. Es algo que sucede cada año y que genera dudas de última hora entre quienes no sabían que el desfile pasaba tan cerca de su domicilio.

Cómo funcionará el transporte público durante la cabalgata

Metro de Madrid será la forma más sencilla de moverse hoy por estos barrios. Las estaciones recomendadas son:

Peñagrande y Avenida de la Ilustración (línea 7)

Barrio del Pilar (línea 9)

Begoña, Montecarmelo y Tres Olivos (línea 10)

No habrá un refuerzo específico, pero sí un seguimiento interno por si fuera necesario aumentar trenes en momentos puntuales. En general, el metro suele absorber bien el flujo que genera esta cabalgata. En cambio, varias líneas de autobús de la EMT sí sufrirán cambios importantes. Desde las 17:00 hasta final de servicio modificarán su trayecto las líneas:

49, 66, 67, 83, 124, 128, 132, 134, 135, 137, 170, 178 y 179.

Los desvíos concretos pueden consultarse en la página de incidencias de EMT Madrid, que se actualiza en tiempo real. También transitan por la zona diversas líneas interurbanas, entre ellas 712, 713, 714, 716, 717, 721, 722, 724, 725, 726, 815 y 876. Aunque estas líneas no siempre modifican su recorrido, sí pueden ver anuladas temporalmente algunas paradas.

El taxi también tiene un pequeño ajuste: la parada situada en Monforte de Lemos, números 36 y 38, quedará fuera de servicio durante el paso del desfile. Quienes utilicen BiciMAD pueden encontrar desactivadas durante algunos momentos las bases situadas en Monasterio de Silos y Monforte de Lemos; es recomendable comprobar el estado desde la app oficial.