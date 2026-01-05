Cortes de luz en Madrid del 5 al 9 de enero: horarios y calles afectadas

Sabemos que el día de hoy está marcado por la Cabalgata de Reyes, por las calles repletas de familias y por esa mezcla de ilusión y caos que siempre acompaña al 5 de enero, pero lo cierto es que los cortes de luz en Madrid no cesan, y aunque parece que hoy y mañana 6 de enero (que es festivo) descansan, el resto de días sí que volverán a activarse.

Como ocurre todas las semanas, la compañía de la luz revisa tramos de la red, refuerza instalaciones y sustituye equipos que requieren intervención. Muchas veces estos cortes pasan desapercibidos, sobre todo cuando afectan a zonas concretas durante franjas breves, pero cuando coinciden con días tan señalados generan más dudas e incluso cierta sensación de sorpresa entre los vecinos. Por suerte y como decimos, las interrupciones previstas se sitúan entre el 7 y el 9 de enero y afectan a distintos municipios madrileños y a varios barrios de la capital. Son cortes puntuales, de corta duración en la mayoría de los casos, pero lo suficientemente específicos como para que convenga revisar el listado y evitar que un apagón programado coincida con tareas domésticas, con la preparación de un comercio o con la vuelta a las rutinas tras los festivos. A continuación se detalla el calendario completo, con los horarios aproximados y todas las calles incluidas en cada aviso de los cortes de luz en Madrid.

Horario de los cortes de luz

Los cortes se distribuyen en diferentes días y horarios, según la zona. No siguen un patrón fijo, porque responden a necesidades muy concretas de mantenimiento, y en algunos casos se repiten en diferentes tramos dentro del mismo municipio. El primer corte significativo de esta semana llegará el 7 de enero en Las Rozas, dentro del polígono Európolis, un área muy activa durante todo el año debido a la concentración de comercios y almacenes. Allí se ha programado un intervalo de dos horas, entre las 09:00 y las 11:00 horas.

El día más cargado de intervenciones será el 8 de enero. En Alcobendas, por ejemplo, el corte está previsto entre las 09:30 y las 11:00 horas; en Alcorcón será algo más temprano, concretamente entre las 08:30 y las 09:30 horas; y en Boadilla del Monte se ha establecido un tramo de mediodía, entre las 12:00 y las 14:00 horas. En Fuentidueña de Tajo, la interrupción será más larga, extendiéndose desde las 11:00 hasta las 15:00 horas, mientras que en San Fernando de Henares los trabajos ocuparán la franja de 08:00 a 10:00 horas. También habrá cortes ese mismo día en Villafranca del Castillo y Villanueva de la Cañada, en horario de 09:00 a 11:00 horas.

Dentro de la ciudad de Madrid, el 8 de enero se divide en tres tramos diferenciados. El primero será muy breve, apenas quince minutos, entre las 08:00 y las 08:15 horas, suficiente para una maniobra técnica rápida. El segundo es más amplio, de 08:30 a 10:00horas , y afecta a varias calles de la zona sur que vemos en el siguiente apartado. El último corte será a primera hora de la tarde, de 14:45 a 15:00 horas.

El 9 de enero se cerrará el ciclo de cortes previsto para esta semana. En Getafe, el aviso señala un tramo de 09:00 a 11:00 horas, mientras que en Madrid capital el corte será especialmente temprano, entre las 05:00 y las 07:00 horas, un horario que se elige con frecuencia para reducir molestias en viviendas y comercios.

Calles y municipios afectados

El listado de direcciones afectadas es extenso ya que cada municipio tiene asignados unos números determinados, que corresponden a zonas donde se realizarán maniobras de revisión y sustitución de componentes.