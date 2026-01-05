Cortes de luz en Madrid del 5 al 9 de enero: horarios y calles afectadas
Sabemos que el día de hoy está marcado por la Cabalgata de Reyes, por las calles repletas de familias y por esa mezcla de ilusión y caos que siempre acompaña al 5 de enero, pero lo cierto es que los cortes de luz en Madrid no cesan, y aunque parece que hoy y mañana 6 de enero (que es festivo) descansan, el resto de días sí que volverán a activarse.
Como ocurre todas las semanas, la compañía de la luz revisa tramos de la red, refuerza instalaciones y sustituye equipos que requieren intervención. Muchas veces estos cortes pasan desapercibidos, sobre todo cuando afectan a zonas concretas durante franjas breves, pero cuando coinciden con días tan señalados generan más dudas e incluso cierta sensación de sorpresa entre los vecinos. Por suerte y como decimos, las interrupciones previstas se sitúan entre el 7 y el 9 de enero y afectan a distintos municipios madrileños y a varios barrios de la capital. Son cortes puntuales, de corta duración en la mayoría de los casos, pero lo suficientemente específicos como para que convenga revisar el listado y evitar que un apagón programado coincida con tareas domésticas, con la preparación de un comercio o con la vuelta a las rutinas tras los festivos. A continuación se detalla el calendario completo, con los horarios aproximados y todas las calles incluidas en cada aviso de los cortes de luz en Madrid.
Horario de los cortes de luz
Los cortes se distribuyen en diferentes días y horarios, según la zona. No siguen un patrón fijo, porque responden a necesidades muy concretas de mantenimiento, y en algunos casos se repiten en diferentes tramos dentro del mismo municipio. El primer corte significativo de esta semana llegará el 7 de enero en Las Rozas, dentro del polígono Európolis, un área muy activa durante todo el año debido a la concentración de comercios y almacenes. Allí se ha programado un intervalo de dos horas, entre las 09:00 y las 11:00 horas.
El día más cargado de intervenciones será el 8 de enero. En Alcobendas, por ejemplo, el corte está previsto entre las 09:30 y las 11:00 horas; en Alcorcón será algo más temprano, concretamente entre las 08:30 y las 09:30 horas; y en Boadilla del Monte se ha establecido un tramo de mediodía, entre las 12:00 y las 14:00 horas. En Fuentidueña de Tajo, la interrupción será más larga, extendiéndose desde las 11:00 hasta las 15:00 horas, mientras que en San Fernando de Henares los trabajos ocuparán la franja de 08:00 a 10:00 horas. También habrá cortes ese mismo día en Villafranca del Castillo y Villanueva de la Cañada, en horario de 09:00 a 11:00 horas.
Dentro de la ciudad de Madrid, el 8 de enero se divide en tres tramos diferenciados. El primero será muy breve, apenas quince minutos, entre las 08:00 y las 08:15 horas, suficiente para una maniobra técnica rápida. El segundo es más amplio, de 08:30 a 10:00horas , y afecta a varias calles de la zona sur que vemos en el siguiente apartado. El último corte será a primera hora de la tarde, de 14:45 a 15:00 horas.
El 9 de enero se cerrará el ciclo de cortes previsto para esta semana. En Getafe, el aviso señala un tramo de 09:00 a 11:00 horas, mientras que en Madrid capital el corte será especialmente temprano, entre las 05:00 y las 07:00 horas, un horario que se elige con frecuencia para reducir molestias en viviendas y comercios.
Calles y municipios afectados
El listado de direcciones afectadas es extenso ya que cada municipio tiene asignados unos números determinados, que corresponden a zonas donde se realizarán maniobras de revisión y sustitución de componentes.
- Alcobendas (8 de enero). Las viviendas afectadas serán las de la calle Maliciosa, concretamente los números 12 y 21.
- Alcorcón (8 de enero). El corte previsto se centrará en un único punto: el número 35 PR 2 de la avenida Oeste.
- Boadilla del Monte (8 de enero).Están incluidas las viviendas de la calle Forjadores números 22 y 24.
- Fuentidueña de Tajo (8 de enero).La intervención afectará a la calle Las Cornejas número 1 y a varias edificaciones situadas en el número 100 del Camino Alarilla.
- Getafe (9 de enero). El corte está localizado en la calle Juana Gutiérrez, en el número 4.
- Las Rozas – Polígono Európolis (7 de enero). Las calles incluidas en el aviso son Bristol (números 7, 9, 34 y 36 B), Bruselas (14 A, 14 B, 14, 16 A, 16 B y 16 C), Estrasburgo (5 y 7) y Londres (27 A, 27 B, 29 A y 29 B).
- Madrid capital (8 de enero, tramo 08:00–08:15). Las calles Mirallos (8 y 10), Santiso (3, 5, 7, 9, 11, 15, 27, 29 y 31), Toques (1, 3, 5, 7, 9, 17 y 19) y el Paseo Tierra de Melide (34 A) forman parte del primer tramo de la mañana.
- Madrid capital (8 de enero, tramo 08:30–10:00). Se verán afectadas varias direcciones de la avenida Oporto (24, 26, 28, 30, 32 y las referencias 32 PR y 34 PR), de la calle Antonia Lancha (29 al 52), de la calle Benito Prieto (12, 14 y 23), de la calle Julio Domingo (33, 34 y 35) y de la calle Portalegre (con números entre el 65 y el 104, incluidos PR y variantes). También habrá corte en los números 2 1 y 2 de la calle Vía.
- Madrid capital (8 de enero, tramo 14:45–15:00). Este último tramo de la tarde contará con las mismas direcciones afectadas que el corte inicial de primera hora, en las calles Mirallos, Santiso, Toques y el Paseo Tierra de Melide.
- Madrid capital (9 de enero). Las viviendas afectadas serán las de la calle Conde de la Cimera número 6 y la calle Santiago Rusiñol número 4.
- San Fernando de Henares (8 de enero). En este municipio, la intervención se realizará en la calle Zapadores, en el número 2.
- Villafranca del Castillo – Villanueva de la Cañada (8 de enero). Los trabajos se realizarán en tres zonas: la calle Castillo de Foixa número 1, la calle Castillo Játiva (varios números entre 32 y 38) y la calle Castillo Ponferrada, que incluye direcciones desde el 86 hasta el 113.