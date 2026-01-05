El paro cayó en 2025 un 6%, en 152.048 personas, a costa del aumento de la contratación temporal, pues los nuevos contratos indefinidos cayeron un 0,6% en comparación con 2024, según los datos ofrecidos este lunes por el Ministerio de Trabajo. Así, el número total de desempleados se ha situado en 2.408.670 registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo.

En concreto, en 2025 se firmaron 15.645.243 contratos laborales, algo que supone un incremento del 1,4% en comparación con el año anterior. Sin embargo, de todos ellos, sólo un 41,1% corresponden con contratos indefinidos, es decir, 6.443.446.

Esto supone un descenso del 0,6% en términos interanuales. Por otro lado, si se observan los temporales, estos aumentaron hasta los 9.201.797, lo que supone dispararlos en un 3% respecto al 2024.

De hecho, los contratos indefinidos cada vez son de menor calidad, pues 2.705.891 de ellos fueron a tiempo completo, un descenso del 0,2%, mientras que 1.583.618 fueron a tiempo parcial, un 1,3% más en términos interanuales.

La realidad del paro en 2025

Es decir, la caída del paro se ha dado a costa de la contratación temporal y parcial, generando un mercado laboral de peor calidad y menos estable. De hecho, la situación empeora si se revisa en términos mensuales.

En diciembre, sólo el 37,3% de los contratos fueron indefinidos, porcentaje inferior al total del año y cuatro puntos inferior a noviembre. Los contratos temporales, por su parte, representaron el 62,7% de los contratos de diciembre, con 771.548 contratos, un 3,5% más que en igual mes de 2024.

Del total de contratos indefinidos suscritos en el último mes del año pasado, 178.052 fueron a tiempo completo, un 5,4% más que en diciembre de 2024; 166.081 eran contratos fijos-discontinuos, un 0,4% más, y 114.675 eran contratos indefinidos a tiempo parcial, un 11,6% más.

Más desempleo en País Vasco

El paro descendió en 2025 en todas las comunidades autónomas, menos en País Vasco, donde aumentó en 54 personas. Los mayores retrocesos del desempleo, en valores absolutos, se los anotaron Andalucía (-51.782 desempleados), Comunidad Valenciana (-25.560), Cataluña (-11.959), Castilla-La Mancha (-10.958) y Canarias (-10.051).

En valores relativos, el mayor retroceso del desempleo fue para Castilla-La Mancha (-8,6%), seguida de Extremadura (-8,18%), de Andalucía (-8,16%) y de Comunidad Valenciana, donde el paro bajó el año pasado un 8,10%. Estas cuatro comunidades fueron las únicas donde el descenso anual del desempleo superó el 8%.

Por su parte, la menor caída del paro en términos absolutos se dio en La Rioja, con 202 desempleados menos que en 2024. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el paro bajó el año pasado en 722 y 849 desempleados, con descensos relativos del 7,6% y del 9,9%, respectivamente.

Según los datos de Trabajo, el paro registrado entre los extranjeros disminuyó en 2025 en 15.579 desempleados (-4,4%) respecto a 2024, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 336.781, lo que supone 1.529 parados menos de los que había en noviembre (-0,4%).

El paro disminuyó el año pasado en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, que restaron 94.634 desempleados en el año (-5,1%). Le siguieron, en valores absolutos, la construcción, con 20.474 parados menos (-10,3%), y la industria, que registró un descenso de 12.987 desempleados (-6,4%).

Cerca se quedó la agricultura, que lideró las caídas en términos relativos (-11,7%) tras recortar su cifra de parados en 9.806 personas. Por su parte, el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primer empleo, redujo su volumen de desempleados en 14.147 personas respecto a 2024 (-6%).