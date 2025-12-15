METEOCAT pone en el punto de mira a esta zona de Cataluña y avisa: más de 20 litros en media hora

Más de 20 litros en media hora es lo que puede pasar en esta zona de Cataluña, será mejor que nos empecemos a preparar ante la previsión de Meteocat. Los servicios de meteorología no dudan en alertar a una población que mira al cielo ante unas lluvias torrenciales que ya han empezado a causar estragos. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de cambios que iremos viendo a partir de esta semana en la que nos despedimos del otoño, para abrazar de lleno al invierno.

Es una fecha en el calendario que indica también el fin del periodo laboral para muchos, pero, sobre todo, nos sumerge de lleno en una serie de peculiaridades que deberemos empezar a ver llegar en breve. Tendremos que visualizar un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que la inestabilidad va ganando terreno, el riesgo de lluvias abundantes y concentradas en un periodo concreto de tiempo, que puede acabar siendo esencial.

Más de 20 litros en media hora

En media hora han caído más de 20 litros, en unas jornadas en las que la situación se va asimilando cada vez más a este duro invierno para el que quizás no estamos preparados. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos está esperando en unos días de transformación.

Será el momento de pensar en lo que puede pasar en cuestión de horas, con una serie de situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Es hora de conocer lo que puede pasar en esta zona de Cataluña en la que parecerá que el cielo se cae. Lo peor de este temporal es que puede repetirse a toda velocidad ya que tenemos unos días en los que la previsión del tiempo cobrará un cierto protagonismo.

En especial, si tenemos en cuenta todo lo que nos está esperando, será mejor que empecemos a ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas que tendremos que ver con otros ojos.

Estas zonas de Cataluña están en el punto de mira de Meteocat

La previsión del tiempo de Meteocat pone los pelos de punta para este inicio de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Tendremos que prepararnos para lo peor, en especial, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que la situación se complicará por momentos. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso con chubascos que podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormenta en todas las zonas salvo la provincia de Lleida, donde serán moderados. Cota de nieve en Pirineos entre 1800-2000 m. Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable; máximas en descenso en la mitad norte, en ascenso en el extremo suroccidental y sin cambios en el resto. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento flojo, localmente moderado en especial en el litoral, de componente este, donde a últimas horas, rolará a componente sur». Las alertas estarán activadas: «Chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta, salvo en la provincia de Lleida donde serán moderados. Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable».

Los expertos no dudan en extender esta previsión al resto de España: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con la borrasca Emilia rellenándose y alejándose hacia el este a la par que un frente atlántico penetrará desde el noroeste peninsular con chubascos localmente fuertes al final del día en zonas del noroeste y Estrecho. Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas, si bien siendo poco probables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental así como en las islas Canarias más orientales y sur de las montañosas donde predominarán intervalos nubosos. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, Estrecho, Alborán y especialmente durante la primera parte del día en el Levante y sureste peninsular, con probabilidad de ser fuertes o muy fuertes y persistentes, y durante la segunda parte en el noreste también por persistencia pero con menor intensidad. Es probable la formación de tormentas con granizo ocasional en entornos mediterráneos y no se descarta alguna manga marina. Nevará en las montañas del norte por encima de 1400-1600 metros. Probables bancos de niebla matinales en interiores de la mitad norte y zonas de montaña de la mitad sur. Temperaturas en descenso en Pirineos, Alborán, en la mayor parte de la mitad oeste peninsular y ligero en el este de Cataluña con aumentos en Canarias, Ebro y fachada oriental, y en general con pocos cambios en el resto. Mínimas con aumentos en Canarias y en la mitad norte peninsular y descensos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y aisladas en otras montañas del norte y sureste».