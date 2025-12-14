Nieve en Canarias: alerta de Jorge Rey por la fuerte DANA que va a llegar en las próximas horas

Jorge Rey lanza una importante alerta ante una fuerte DANA que va a llegar en las próximas horas. Será mejor que nos preparemos para lo peor, ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Tendremos que ver llegar un cambio que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de saber qué puede pasar en unos días en los que el tiempo acaba siendo el gran protagonista.

Un lugar de España que parece que se mantiene al margen de todo lo que puede pasar en estos días. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de atención sobre una previsión del tiempo que puede ser clave y que, sin duda alguna nos va a golpear de lleno. Es momento de conocer en primera persona lo que puede pasar con esta nieve en Canarias que llegará a zonas que hasta ahora no se habían teñido de blanco. Es un cambio de tendencia que, sin duda alguna deberemos empezar a ver llegar y puede convertirse en todo un riesgo. Los expertos de la AEMET y Jorge Rey coinciden con esta importante alerta.

La nieve llega a las Canarias

Una zona de España que parece que se mantiene al margen de lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Con un cambio de tendencia que puede ser el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Estaremos a merced de una serie de situaciones que pueden acabar convirtiéndose en la alerta que quizás nadie hubiera esperado en esta época del año. Tendremos que visualizar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Estas islas serán las que recibirán un duro golpe, una de las DANAS más intensas de esta temporada, que han visto llegar los expertos en el tiempo y que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar. Son tiempos de cambios que pueden alejarnos de un ciclo totalmente nuevo.

Es hora de saber qué puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo se convierte en un duro protagonista que hasta el momento no sabíamos. Un cambio radical que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

Alerta Jorge Rey por la fuerte DANA que llega en las últimas horas

Estas últimas horas que tenemos por delante, con la mirada puesta en una serie de cambios que, sin duda alguna tendremos que ver. Es estos días en los que el tiempo en el que todo puede ser posible. Un giro radical que, sin duda alguna puede acabar siendo esencial.

Los expertos de la AEMET no dudan en advertirnos de lo que llega: «Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde se prevén lluvias ocasionales que serán más probables y frecuentes en la provincia occidental. No se descartan chubascos localmente fuertes, pudiendo estar acompañados de aparato eléctrico durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las mínimas en medianías y cumbres orientadas al norte y ligeros ascensos de las máximas en vertientes sur de las islas montañosas. Heladas débiles en cumbres de las islas centrales y de La Palma. Viento de componente norte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste de las islas montañosas así como en cumbres expuestas a primeras horas, disminuyendo durante la mañana».

Las alertas estarán activadas: «Rachas ocasionales muy fuertes de componente norte en vertientes este y noroeste de las islas occidentales, así como en cumbres expuestas durante la madrugada. No se descartan chubascos localmente fuertes en las islas occidentales a primeras horas. Heladas débiles en cotas superiores a 1900 metros».

Lo peor podría llegar en las próximas horas: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con la borrasca Emilia rellenándose y alejándose hacia el este a la par que un frente atlántico penetrará desde el noroeste peninsular. Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos y, dentro de un contexto de incertidumbre en función de la evolución de los sistemas descritos, el escenario más probable apunta a que se darán precipitaciones prácticamente generalizadas, si bien siendo poco probables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental así como en las islas Canarias más orientales y vertientes sures de las montañosas, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, Estrecho, Alborán y especialmente en la fachada norte mediterránea con probabilidad de ser fuertes y persistentes. También lo serán en la primera parte del día en el sureste y Levante. Es probable la formación de tormentas con granizo ocasional en entornos mediterráneos. Nevará en las montañas del norte por encima de 1600 m. Probables bancos de niebla matinales en interiores de la mitad norte y zonas de montaña de la mitad sur. Temperaturas en descenso en Pirineos, Alborán, en la mayor parte de la mitad oeste peninsular y ligero en el este de Cataluña con aumentos en Canarias, Ebro y fachada oriental, y en general con pocos cambios en el resto. Mínimas con aumentos en Canarias y en la mitad norte peninsular y descensos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y de forma local en otras montañas del norte y sureste».