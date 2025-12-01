El frío siberiano llega a España y Jorge Rey ha confirmado la fecha: «En torno al…»

Jorge Rey confirma el momento en el que llegará el frío siberiano a España, ya hay fecha para que se produzca este fenómeno que puede acabar siendo uno de los más intensos de los últimos tiempos. Empezamos el mes de diciembre y lo hacemos mirando una serie de cambios que pueden convertirse en una dura realidad que acabará siendo la antesala de algo más. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a pensar en determinados cambios de tendencia que pueden ser esenciales.

Es momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno y puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Será el momento de empezar a prepararse para ese momento del año en el que las temperaturas se desploman. Algo que en España es sinónimo de un invierno de lo más duro que puede acabar afectándonos de lleno en cualquier momento. Estaremos del todo preparados para afrontar un giro radical que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve,

Jorge Rey confirma la fecha

Este joven que en su día no dudó en empezar a usar un método que hasta la fecha estaba en desuso, nos ha dado en el pasado una serie de fechas que se han acabado cumpliendo a la perfección. Las Cabañuelas son un sistema tradicional que parece que acierta más que la mayoría de los satélites.

Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que parecerá que el mal tiempo se convierten en una realidad de forma generalizada. Este sistema parece que nunca falla y lo hace de tal forma que conseguiremos empezar a ver llegar una serie de cambios que serán esenciales.

Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar convirtiéndose en la antesala de un giro radical que hasta el momento no sabíamos que teníamos y que puede ser el que marcará estos días. Habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo una novedad.

Falta muy poco para que tengamos que hacer frente a un frío siberiano que acabará siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas.

El frío siberiano llega a España

Llega a España el temido frío siberiano que parece que no nos abandonará en breve. Será el momento de empezar a pensar en una serie de situaciones que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar con fuerza. Estaremos pendientes de este cielo que puede acabar siendo esencial.

Tal y como explica Jorge Rey en un vídeo que rápidamente se ha convertido en viral: «En torno al 22 o 23 de diciembre esperamos vientos continentales, una borrasca que se sitúe sobre España, atrayendo vientos de Siberia».

De momento la AEMET tiene otros planes, en esta previsión del tiempo que nos afectará de lleno: «Día en general más estable en la Península, pero la llegada de un frente frío dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el noroeste y nuboso en el resto, con predominio de nubosidad alta. Se esperan precipitaciones en el oeste de Galicia y se irán extendiendo al resto de la Comunidad y de forma más débil al noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias. Las lluvias serán persistentes en el oeste de Galicia y localmente fuertes y con tormentas ocasionales. Los restos de otro frente en el Mediterráneo dejarán durante la madrugada algún chubasco en litorales mediterráneos entre el cabo de la Nao y Estrecho, Melilla y en Baleares donde con probabilidad serán localmente fuertes. En Canarias intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve sin descartar durante la madrugada en las islas orientales. Nieblas matinales en las depresiones del interior y vespertinas en el este de Castilla La Mancha. Temperaturas máximas en ascenso en la vertiente cantábrica, Pirineos, zonas altas de la Ibérica y Sistema central y sur peninsular; descensos en Castilla y León y descensos suaves en el nordeste peninsular, Levante y valles del Tajo y Ebro. Las mínimas tendrán un descenso generalizado en la Península y Baleares excepto en sureste peninsular donde apenas sufrirán cambios. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas de la meseta Norte, localmente moderadas en Pirineos y zonas altas de la Ibérica».

Tocará prepararse para estos días en los que el frío será protagonista, aunque de momento, el frío propio de esta estación del año, la lluvia y el viento serán los que harán acto de presencia en estas próximas jornadas.