Vox denuncia la deriva «turismofóbica y de izquierdas» de Prohens en su afán por subir la ecotasa balear

«Si se cumple el incremento de la ecotasa, se crea un impuesto a los coches de alquiler y se recorta el número de cruceristas, asistiremos a un pacto PP-PSOE del que formará parte una presidenta empeñada en la turismofobia». La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, denuncia en declaraciones a OKBALEARES el giro a la izquierda de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

En sus declaraciones a OKBALEARES, Cañadas advierte de que «se está preparando un bipartidismo corrupto en Baleares», con casos de corrupción en ambos partidos a nivel nacional.

Vox sale así al paso del acercamiento entre Prohens y el PSOE de Iago Negueruela que puede traducirse en los próximos meses en un incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la creación de uno nuevo a los vehículos vacacionales y una reducción en el número de los cruceristas que lleguen anualmente al puerto de Palma. Todo aplicable ya el próximo verano.

En el reciente Debate sobre Política General celebrado esta semana en el Parlament, Prohens respondió con un «ojalá se apruebe» a la propuesta de pacto del PSOE para llevar a cabo las subidas impositivas mencionadas y que afectan a la línea medular del sector turístico en Baleares. Una propuesta que es un calco exacto de las intenciones que anunció Prohens hace un año en el mismo foro. Propuesta que fue eliminada del proyecto por Vox.

La propuesta en la que ahora coinciden Prohens y la izquierda pasa por subir la ecotasa dos euros en los meses de junio, julio y agosto y una bonificación a los deportistas de las islas y los colectivos ya existentes, más otra para todos los residentes en general cada vez que se alojen en un establecimiento turístico.

El tipo del impuesto a los vehículos vacacionales (rent a car y los particulares llegados desde la Península o Francia) tendrá que ser negociado.

En cuanto a los cruceristas, el Govern balear ya está negociando con las compañías navieras la renovación del memorándum para la limitación de cruceros en el puerto de Palma con el objetivo de mantener los actuales límites de cruceros, pero yendo más allá y rebajando el cómputo semanal de cruceristas en la capital balear y priorizando siempre los cruceros que generan menos emisiones.

Por su parte, el colectivo de los rent a car y la Federación Hotelera de Mallorca, claramente contrarios a estas medidas, han puesto en cuarentena estos anuncios encuadrándolos en «lo que se dice en un Debate General como el de esta semana».