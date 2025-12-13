Condena por maltrato animal a una mujer en Mallorca por abandonar a un perro. La mujer abandonó a la perrita en las inmediaciones del Camí de son Catiu, en el término municipal de Inca.

Esta fue recogida por un ciudadano y entregada en las dependencias de la Policía Local de Inca que la remitió a los servicios veterinarios el Centro de Protección de Animales Domésticos (CEPAD) donde fue tratada de sus heridas, siendo además diagnosticada de diversas dolencias.

Paralelamente la Unidad de Medio Ambiente procedió a iniciar las gestiones para localizar al propietario del perro, que una vez realizadas, determinó que el animal no se había extraviado ni escapado de forma fortuita sino que había sido abandonado expresamente.

Según fuentes consultadas es muy habitual que se abandonen animales de municipios de los alrededores en el término municipal de Inca con el consiguiente sobrecoste de los servicios municipales.

Las condenas por maltrato animal en España, tras las reformas del Código Penal, varían según la gravedad, pero incluyen penas de prisión de 3 a 36 meses, multas, e inhabilitación para tener animales o trabajar con ellos (hasta 10 años), castigando lesiones, abandono y crueldad, especialmente si causan la muerte o requieren atención veterinaria.

Las sanciones son mayores si hay agravantes como ensañamiento, lucro, o si el maltratador es el dueño.