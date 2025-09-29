Imputado un hombre de 84 años por maltrato animal: dispara a un gato desde su terraza en Palma

La Policía Local de Palma ha puesto en el punto de mira a un hombre de 84 años como presunto autor de un brutal acto de maltrato animal. El anciano, residente en la barriada de Son Dameto, está siendo investigado por disparar a un gato con una escopeta de perdigones, dejándolo gravemente herido.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto sobre las 20:30 horas, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) acudió a una llamada de emergencia. Varios vecinos aseguraban que el hombre había disparado al gato desde su terraza tras ver al animal en su propiedad.

El agresor alegó que simplemente intentó ‘asustar’ al felino, ya que tiene pájaros en casa. Sin embargo, las pruebas forenses lo contradicen. Una radiografía veterinaria confirmó la presencia de un proyectil metálico alojado en la pata del gato. Aunque inicialmente se recomendó su extracción, los especialistas decidieron no intervenir quirúrgicamente debido al riesgo de dañar aún más al animal.

Paralelamente, el arma incautada –una escopeta de aire comprimido para la que el acusado carecía de licencia– fue enviada a un perito balístico. El informe fue contundente: el perdigón hallado en el gato es compatible con el arma del investigado.

La Policía Local instruyó un atestado por un presunto delito de maltrato animal. El hombre, que no fue detenido, compareció en dependencias policiales, donde se acogió a su derecho a no declarar. Queda ahora en manos del juez determinar su responsabilidad.